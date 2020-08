De openingsraces van het MotoGP-seizoen 2020 kenden twee hoofdrolspelers: wereldkampioen Marc Marquez en Fabio Quartararo. Eerstgenoemde reed een spectaculaire inhaalrace bij de start van het seizoen maar moest dat bekopen met een valpartij. Daarbij liep de Honda-rijder een gebroken bovenarm op. Ondanks een operatie verscheen de Spanjaard enkele dagen later alweer op de baan, in de hoop alsnog deel te kunnen nemen aan de Grand Prix van Andalusië. Marquez besloot na deelname in enkele trainingssessies wijselijk om af te zien van verdere deelname. De man die optimaal profiteerde van de afwezigheid van de topfavoriet voor weer een wereldtitel was Fabio Quartararo. Het Yamaha-toptalent schreef beide races op Jerez de la Frontera op indrukwekkende wijze op zijn naam en reist met een enorme dosis zelfvertrouwen af naar Brno.

De komende drie races kunnen de kaarten weer heel anders geschud worden. Het snelle Brno, gevolgd door twee races op de Oostenrijkse Red Bull Ring, lijkt bij voorbaat niet in het voordeel van de mannen met een Yamaha te spreken. De topsnelheid van het Japanse merk is nog altijd erg laag vergeleken met de concurrentie, en dat kan hem wel eens flink parten gaan spelen. Ook is het motorblok van de Yamaha in de eerste races al niet even betrouwbaar gebleken. Ducati kijkt daarentegen met vertrouwen uit naar beide circuits, getuige de resultaten uit het verleden. Fabriekscoureur Andrea Dovizioso heeft op Jerez aardig aan schadebeperking gedaan en moet de komende races toeslaan om aanspraak te maken op de wereldtitel.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Tsjechië?

De MotoGP houdt het gebruikelijke tijdschema aan voor de Grand Prix op Brno. Er is geen tijdverschil met Nederland waardoor de fans op de bekende tijden kunnen kijken naar de actie.

Vrijdag 7 augustus 2020

Eerste vrije training: 09.55 uur- 10.40 uur

Tweede vrije training: 14.10 uur - 14.55 uur

Zaterdag 8 augustus 2020

Derde vrije training: 09.55 uur - 10.40 uur

Vierde vrije training: 13.30 uur - 14.00 uur

Eerste kwalificatie: 14.10 uur - 14.25 uur

Tweede kwalificatie: 14.35 uur - 14.50 uur

Zondag 9 augustus 2020

Warm-up: 09.40 uur - 10.00 uur

Race: 14.00 uur

