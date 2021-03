Halverwege november werd het MotoGP-seizoen 2020 afgesloten in Portugal. Daar werd een nieuwe wereldkampioen gekroond: Suzuki-coureur Joan Mir. Hij profiteerde optimaal van de afwezigheid van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez, die door een zware blessure het hele seizoen aan de kant stond. Mir schreef één race op zijn naam en onderscheidde zich door heel constant te presteren. Of hij die lijn dit seizoen door kan trekken is nog maar afwachten. Er zijn immers meer kapers op de kust. Van Marquez is bekend dat hij de eerste Grand Prix van het seizoen in Qatar moet laten schieten. Het herstel van de Spanjaard verloopt inmiddels voorspoedig, maar de artsen vinden het niet verantwoord om hem te snel terug te laten keren in competitie.

Het wordt een interessante openingsfase van het seizoen 2021. Op het fabrieksteam van Suzuki na hebben alle MotoGP-teams een aangepaste line-up. De meest opvallende verandering is de volledig nieuwe opstelling bij Ducati, waar Jack Miller en Francesco Bagnaia nu rijden. Bij Petronas Yamaha SRT rijdt Valentino Rossi, hij moest zijn plek bij het Yamaha-fabrieksteam afstaan aan Fabio Quartararo. Repsol Honda heeft met Pol Espargaro een nieuwe snelle Spanjaard aan boord. Hij moet Marquez tegenstand gaan bieden als de meervoudig wereldkampioen in competitie terugkeert. HRC-testrijder Stefan Bradl is in Qatar de vervanger van Marquez.

Hoe laat begint de MotoGP Grand Prix van Qatar?

De openingswedstrijd van het seizoen vindt plaats op het Losail Circuit in Qatar. Dit is traditioneel het toneel voor de eerste MotoGP-wedstrijd, maar toch is het dit seizoen anders. Vanwege de situatie met het coronavirus werkten de coureurs ook de volledige test af op het Losail Circuit en is er in navolging van de Grand Prix van Qatar nog een wedstrijd op diezelfde locatie. Een week na de openingswedstrijd vindt er ook de Grand Prix van Doha plaats.

Het tijdverschil met Qatar bedraagt twee uur. De eerste training van de Grand Prix van Qatar begint vrijdagmiddag om 13.40 uur Nederlandse tijd, dat is 15.40 uur lokale tijd. In de avond wordt dan de tweede training van 45 minuten afgewerkt, die sessie begint om 18.00 uur onze tijd. De zaterdag is traditioneel de drukste dag voor de MotoGP-coureurs met de derde vrije training om 13.15 uur, gevolgd door de vierde training om 17.20 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie begint aansluitend om 18.00 uur.

Op zondag wordt de race vervolgens verreden. Na de Moto3-race (16.00 uur) en de Moto2-wedstrijd (17.20 uur) begint de MotoGP Grand Prix van Qatar om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Volledig tijdschema MotoGP GP van Qatar

Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd 1e vrije training 13.40u-14.25u 15.40u-16.25u 2e vrije training 18.00u-18.45u 20.00u-20.45u 3e vrije training 13.15u-14.00u 15.15u-16.00u 4e vrije training 17.20u-17.50u 19.20u-19.50u Q1 18.00u-18.15u 20.00u-20.15u Q2 18.25u-18.40u 20.25u-20.40u Warm-up* 14.40u-15.00u 15.40u-16.00u Race* 19.00u 20.00u * Tijdverschil nog maar één uur in verband met ingaan Europese zomertijd