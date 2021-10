Hoe KTM de strijd om jong MotoGP-talent van Honda gewonnen heeft

Freddie Spencer, Wayne Gardner, Eddie Lawson, Mick Doohan, Alex Crivillé, Valentino Rossi, Nicky Hayden, Casey Stoner en Marc Marquez. Dit zijn enkele van de meest klinkende namen uit de afgelopen veertig jaar van de motorsport en ze hebben allemaal tenminste twee dingen gemeen: ze zijn wereldkampioen geweest en deden dat met Honda. In de afgelopen decennia was het de stelregel dat de beste coureurs op enig moment voor Honda zouden rijden, bovengenoemde namen deden dat allemaal zo’n drie seizoenen.

Er waren altijd een paar argumenten die coureurs in de richting van Honda duwden. Ten eerste was het vaak het beste team en wilde iedereen in de beroemde kleuren van Honda rijden. Ten tweede had Honda een ingenieus systeem om controle te krijgen over jonge coureurs op het moment dat ze voor hun doorbraak stonden. Er was altijd een route naar het fabrieksteam, zoals bij Marquez, Stoner, Dani Pedrosa en Marco Simoncelli. En de derde reden? Honda betaalde haar coureurs goed.

Het momentum in het aantrekken van jong talent is de afgelopen jaren echter verschoven richting KTM. De Oostenrijkers hebben de succesvolle Red Bull Rookies Cup opgericht en hebben met Aki Ajo een vertrouwde leermeester in Moto2 en Moto3. Het team beschikt momenteel over de meest talentvolle coureurs van de toekomst die vandaag al meedoen om de prijzen. De meest in het oog springende coureurs zijn Moto2-rookie Raul Fernandez en Moto3-coureur Pedro Acosta. Van Fernandez is al duidelijk dat hij volgend jaar overstapt naar de MotoGP, in slechts drie jaar heeft hij dan alle klassen van de Grand Prix-paddock doorlopen. Acosta gaat aan kop in het Moto3-klassement en heeft al een langdurig contract bij KTM getekend waarmee hij in 2024 – als alles goed gaat – debuteert in de MotoGP.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Acosta en Fernandez zijn slechts het topje van de ijsberg als het gaat om de totale dominantie van KTM op de rijdersmarkt. Eerder haalden ze Miguel Oliveira, Brad Binder en Remy Gardner al binnen. Maar er zijn nog andere factoren die meespelen waarom KTM zo succesvol is. Fernandez maakte het voor het tekenen van een MotoGP-contract bij KTM duidelijk dat hij graag naar Yamaha wilde. Nadat KTM daar een stokje voor stak, gooide Fernandez het over een andere boeg en gaf hij aan in 2022 op het tweede niveau te blijven. Ook hier stak KTM een stokje voor en besloot hem te promoveren naar het satellietteam, Tech 3. Iets soortgelijks is ook gebeurd met Gardner, wiens manager met verschillende partijen aan het onderhandelen was voor een MotoGP-zitje in 2022. Tijdens het weekend van de Italiaanse GP in Mugello kreeg Gardner uit het niets een MotoGP-contract voor zijn neus. Het was een eenmalig aanbod. Gardner tekende.

KTM laat zich niet meer bestelen

Motorsport.com heeft vernomen dat dit beleid gepaard gaat met allerlei clausules die opgenomen zijn in contracten. De aanleiding? Het ‘ontsnappen’ van Pol Espargaro en Jorge Martin naar Honda en Ducati voor 2021. Het vertrek van Martin was overigens het gevolg van de pandemie. Het verlengen van zijn contract bij KTM hing af van zijn prestaties in het Moto2-kampioenschap en het seizoen begon pas diep in de zomer. Espargaro en Martin vertrokken overigens niet voor het grote geld naar Honda en Ducati. KTM werd geraakt door die bewegingen van hun rijders en hebben daarop een poging gedaan om de touwtjes steviger in handen te krijgen.

“We hebben een band opgebouwd met deze jongens”, zei Pit Beirer, sportief directeur van KTM, over Fernandez en Gardner. “We zien het intern als de MotoGP-opleiding. We hebben het van onze off-road disciplines afgeleid en hebben dat naar de circuits gebracht. Het is niet leuk als je ziet dat de concurrentie aan de haal gaat met jonge coureurs. Wat ze in Moto2 laten zien [dit jaar] is geweldig. We zijn beter dan wie dan ook. Het is de oogst van het werk dat we doen om jonge coureurs op te leiden. Daar zijn we trots op.”

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo, Remy Gardner, Red Bull KTM Ajo Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati heeft ook een sterke positie voor zichzelf verworven in de MotoGP-rijdersmarkt en dat komt in feite door de overmacht van Desmosedici’s op de grid. De constructeur heeft dit jaar zes machines op de grid, volgend jaar worden dat er tien. Met een derde van de grid in handen heeft Ducati twee duidelijke voordelen: het team kan veel meer data verzamelen om de ontwikkeling van de motorfietsen op gang te houden. Aan de andere kant heeft Ducati een hele sterke positie tijdens het onderhandelen met jong talent. Een overstap naar de MotoGP is immers binnen handbereik.

De nieuwe koers van Ducati heeft zich in haar eerste jaar al bewezen met de successen van Francesco Bagnaia en Jack Miller, beiden hebben races gewonnen nadat ze hun opleiding genoten bij Pramac. Martin heeft in zijn debuutjaar de GP van Stiermarken al gewonnen en Avintia-coureur Enea Bastianini deed van zich spreken tijdens de GP van San Marino. Daarmee heeft de formatie uit Bologna definitief gebroken met het verleden waarin het miljoenen uitgaf aan coureurs zoals Valentino Rossi en Jorge Lorenzo, die uiteindelijk weinig gebracht hebben.

De controle over jonge rijders is zo belangrijk voor een MotoGP-fabrikant dat zelfs Yamaha in actie gekomen is. Het team start volgend seizoen een Moto2-team in samenwerking met Valentino Rossi’s Master Camp. In Iwata heeft men zich gerealiseerd dat rijders steeds vroeger opgepikt worden en dat het belangrijker is geworden om coureurs op zeer jonge leeftijd aan zich te binden.

Jorge Martin, Pramac Racing, Enea Bastianini, Esponsorama Racing Foto: MotoGP

Vraag is echter hoe die andere grootmacht in dat plaatje past. Wat doet Honda om mee te doen in de jacht op jong talent? Motorsport.com ging erover in gesprek met HRC-teammanager Alberto Puig: “Honda heeft, als je naar de geschiedenis kijkt, altijd de beste rijders gehad. Maar voor je een rijder kunt halen, moet hij dat zelf ook willen. Honda heeft altijd de beschikking gehad over de beste rijders en daar is een reden voor. Op dit moment hebben we ook de beste rijder. En als je kijkt naar de jonge generatie, moet ik nog zien hoever elke rijder zal komen. Het is tegenwoordig heel gewoon om een rijder de hemel in te prijzen. Honda heeft dat nog nooit gedaan, we hebben ze nog nooit op hele jonge leeftijd vastgelegd."

Honda doet niet mee in strijd

Honda is echter wel de drijvende kracht geweest van juniorklassen zoals de Movistar Cup, waar het Pedrosa opgepikt heeft, of meer recent de Asia Talent Cup. “Wanneer een rijder goed is en opgroeit, moet hij beslissen waar hij heen gaat”, aldus Puig. “Tegenwoordig voert KTM een heel waardevol beleid. Ze hebben een kampioenschap en de goede rijders die daaruit komen pikken ze op en brengen ze onder bij hun eigen teams. Maar het is een manier van anticiperen waar je nog niet kunt zien wie gaat winnen en hoeveel je gaat winnen. Ducati heeft volgens velen een geweldige machine, maar de laatste wereldtitel wonnen ze lang geleden in 2007. KTM heeft een goede opleiding. Het draait als een geoliede machine en ze hebben een stap gemaakt, maar we moeten nog zien hoever ze komen. Het vastleggen van de beste rijder is niet altijd een garantie voor overwinningen.”

Hebben KTM en, in mindere mate, Ducati de controle overgenomen als het gaat om het halen van jong talent? Daar lijkt het zeker op, maar de resultaten daarvan zullen de komende jaren pas zichtbaar worden.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images