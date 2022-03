Hoe goed bereidt Moto2 een rookie voor op MotoGP-debuut?

De strijd om de titel 'beste rookie' wordt in 2022 zeer interessant in de MotoGP met maar liefst vijf debutanten. Een van hen is Remy Gardner, de zoon van voormalig MotoGP-wereldkampioen Wayne Gardner en zelf regerend kampioen in de Moto2. Net als afgelopen jaar in de Moto2 wordt de Australiër bij Tech3 KTM gekoppeld aan mede-debutant Raul Fernandez. Ook racewinnaars Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio maken vanuit die klasse de overstap naar de MotoGP – bij respectievelijk VR46 en Gresini – terwijl Darryn Binder vanuit de Moto3 doorstroomt naar RNF Yamaha.

Gardner heeft ruim vijf jaar ervaring opgedaan in de Moto2, waar hij in 93 optredens 6 keer wist te winnen en 17 keer op het podium eindigde. Gevraagd door Motorsport.com of de klasse een goede leerschool is voor de MotoGP, antwoordde hij: “Jazeker, honderd procent. Ik denk dat de Moto2 een heel goede leerschool is als het even niet zo goed gaat, zeker qua afstelling van de motor. Je kan meestal om de problemen heen rijden en het beste maken van de situatie. Dat is absoluut goed om te leren voor de MotoGP, want de motoren hebben zoveel instellingen en dingen die veranderd kunnen worden dat je op zondag nooit de perfecte motor hebt. De Moto2 laat je op de bal focussen en het is simpelweg een goede plek om te leren waar de limiet ligt, zonder er te veel overheen te gaan en toch op het dunne lijntje van de limiet te zitten.”

Daar waar alle fabrikanten in de MotoGP hun eigen chassis en motor ontwikkelen, is dat in de Moto2 anders. Alle teams worden voorzien van een 765cc motorblok van Triumph, die sinds 2019 in gebruik is in de klasse. Verder hebben de renstallen de keuze uit drie verschillende chassismerken: Kalex, Boscoscuro – het voormalige Speed Up – en MV Agusta. Deze grote verschillen ten opzichte van de MotoGP maken de ervaring in de Moto2 minder bruikbaar, stelt Fernandez. “De Moto2-motor is compleet het tegenovergestelde, compleet anders. Ik kan er niets over zeggen, vooral omdat het uiteindelijk allemaal anders is.”

Komend weekend maken Gardner en Fernandez hun debuut in de MotoGP. Op zondag 6 maart staat de Grand Prix van Qatar op de rol.