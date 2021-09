Hoe Ducati de meest veelzijdige motor in de MotoGP ontwikkelde

De prioriteit die Ducati legt bij de satellietteams, en de bijdrage van voormalig kopman Andrea Dovizioso om de machine beter te maken in het bochtenwerk, hebben eraan bijgedragen dat het Italiaanse merk nu beschikt over de meest veelzijdige machine op de MotoGP-grid. Vijf rijders hebben dit seizoen al een podium gescoord. Afgelopen weekend ging bij Avintia de kurk van de champagnefles en dat was meer dan terecht. Enea Bastianini had even daarvoor zijn eerste MotoGP-podium gescoord.

Hij deed dat op zeer indrukwekkende wijze met een ijzersterk racetempo. In drie achtereenvolgende ronden reed hij het ronderecord aan flarden. De snelste ronde van de race noteerde hij in de zeventiende ronde van de race. En dat alles deed hij op een motor van twee jaar oud. Zijn derde plaats, samen met de overwinning van Francesco Bagnaia, onderstrepen de uitstekende fase waar Ducati in zit.

Polesitter Jorge Martin, Pramac Racing, tweede plaats Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, derde plaats Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De huidige versie van de Desmosedici heeft enorme potentie en de rijders hebben laten zien dat de zwakke punten van de voorgaande versies grotendeels weggepoetst zijn. Maar een ander belangrijk argument is ook dat bijna elke rijder ermee overweg kan. Cijfers liegen wat dat betreft niet, zeker niet als ze gecombineerd worden. In Misano was Bastianini de vijfde Ducati-rijder die naar het podium mocht. Ducati heeft met drie verschillende coureurs races gewonnen (Bagnaia, Jack Miller en Jorge Martin) op een circuit dat het merk in theorie goed ligt (Red Bull Ring), maar ook op circuits waar Ducati doorgaans niet heel sterk was (Jerez en Le Mans).

Het contrast met de andere fabrikanten is groot, zeker in het geval van Yamaha en Honda. Daar hangen de resultaten voornamelijk af van bepaalde rijders. Fabio Quartararo is op dit moment de enige hoop bij Yamaha terwijl Marc Marquez Honda uit het slop heeft moeten trekken. Zonder de Spanjaard was het opnieuw een jaar om te vergeten voor Honda. Marquez won op de Sachsenring en herhaalde dat bijna in Aragon. Dat zijn de enige twee keren dat een RC213V dit jaar op het podium eindigde. Yamaha scoorde twaalf podiums, negen daarvan kwamen op naam van WK-leider Quartararo. Bij Ducati is dat een stuk beter verdeeld. Van de zeventien podiums tot nu toe pakte Bagnaia er zes, waren er vier voor Johann Zarco, drie voor Miller en Martin en eentje kwam op naam van Bastianini.

“De Ducati’s staan vijf stappen voor de rest”, zei Alex Rins zondag, kort nadat hij in de achtervolging op Bastianini gecrasht was. “De fabrieksmotor van Ducati werkt goed voor rijders met verschillende stijlen, ook voor een rookie als Martin”, viel Honda-coureur Pol Espargaro bij. “Het is ongekend hoe snel ze allemaal zijn.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati’s algemeen manager en de geestelijk vader van deze generatie Ducati-motoren, Gigi Dall’Igna, is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de huidige machine. “We hebben altijd veel aandacht besteed aan onze rijders, ook die van satellietteams, en dat heeft ons een goed beeld gegeven van de problemen die we hadden en nog steeds hebben”, vertelde de voorman in gesprek met Motorsport.com. “Alle verbeteringen die we toegepast hebben op de verschillende vlakken, zouden ook onze snelste man moeten helpen in bijvoorbeeld de kwalificatie.”

“Het maakt ons niet uit wie wint, zo lang het maar een Ducati is."

Een jaar geleden gaf Paolo Ciabatti al een indicatie van de weg die Ducati was ingeslagen met de ontwikkeling. De sportief directeur verklaarde destijds in gesprek met Motorsport.com: “Het maakt ons niet uit wie wint, zo lang het maar een Ducati is. Uiteindelijk is de steun voor Pramac praktisch hetzelfde als hoe we het fabrieksteam runnen.” Naast die strategie heeft Ducati ook een flinke gok genomen door de ervaren coureurs Dovizioso en Danilo Petrucci aan de kant te zetten en te vervangen door jongere coureurs. Die gok heeft zich ook uitbetaald. “Wanneer je zo’n belangrijke verandering doorvoert, heb je altijd wat twijfels”, kijkt Ciabatti terug. “Onze stappen richting de toekomst waren goed, dat is inmiddels duidelijk. Het is duidelijk dat jonge coureurs zich heel snel kunnen aanpassen.”

Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia is momenteel de grootste concurrent van Quartararo in de titelstrijd. De Fransman heeft met nog 100 punten te verdienen een voorsprong van 48 punten op Bagnaia. Met zijn 24 jaar past Bagnaia in het profiel van zijn voorganger. Dovizioso, inmiddels 35 jaar oud, heeft het merk lange tijd op sleeptouw genomen. Met de Ducati eindigde hij drie keer als vice-kampioen en was hij de enige die Marquez op regelmatige basis kon bestrijden.

Frustraties van Dovizioso zijn gebruikt

Dovizioso’s achtergrond en overtuigingen met betrekking tot de ontwikkeling van MotoGP-machines zorgden regelmatig voor conflicten met Dall’Igna. “Nu zien we wel dat die eisen van Dovizioso de afgelopen jaren een grote invloed hebben gehad op hoe competitief de motor nu is”, vertelt een insider uit de Ducati-pitbox. “Andrea heeft veel geklaagd over het gebrek aan vertrouwen bij het insturen, nu is dat een thema waar duidelijk iets aan gebeurd is.”

De vele conflicten tussen Dovizioso en Dall’Igna staan in fel contrast met de rust die er nu heerst in de garage van het fabrieksteam, waar Miller en Bagnaia elkaar aanvullen en niet met elkaar over straat rollen over de vraag wie de meeste prioriteit geniet. “Het is waar dat de generationele verandering van de rijders ook in de pitbox veel invloed heeft”, aldus Ciabatti. “We hebben een rijder gehad die zo lang de leiding heeft gehad, op een gegeven moment werd het een soort loopgravenstrijd. Met de komst van Pecco en Jack is er sprake van een frisse wind. We hebben het over twee mensen die erg dankbaar zijn dat wij ze de kans gegeven hebben bij het officiële team. In het geval van Dovi waren we hem door zijn prestaties iets meer verschuldigd.”