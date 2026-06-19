Hoe Moreira zich richting een Honda-fabriekszitje rijdt

De ontwikkeling die Diogo Moreira doormaakt in zijn rookiejaar in de MotoGP rechtvaardigt niet alleen Honda's investering in hem, maar heeft hem ook in een uitstekende positie gebracht om volgend seizoen promotie te maken naar het fabrieksteam.

De aantrekkingskracht van Moreira komt voort uit een zeldzame combinatie van natuurlijkheid, frisheid, zelfvertrouwen en respect, allemaal precies in de juiste verhouding. Voeg daar een uitzonderlijk talent aan toe: niemand wordt Moto2-wereldkampioen in zo'n competitieve klasse dankzij alleen materiaal of geluk.

Zelfs voordat hij de wereldtitel in de Moto2 veiligstelde, zagen veel mensen in de paddock hem al als "het complete pakket" - een rijder die alles in huis heeft waar teams naar op zoek zijn. Van alle fabrikanten met beschikbare zitjes voor 2026 presenteerde Honda hem het meest uitgebreide project. Het merk legde hem vast met een driejarig contract in de vorm van een 2+1-overeenkomst. Het laatste jaar, 2028, is afhankelijk van de resultaten die hij op een bepaald moment in het seizoen 2027 heeft behaald.

Gezien het prestatieniveau dat de LCR-coureur tot dusver heeft laten zien, lijkt de optie die Honda achter de hand hield voor het geval de zaken anders zouden lopen steeds irrelevanter te worden. Sterker nog, de huidige situatie wijst erop dat de coureur uit São Paulo inmiddels alle mogelijke argumenten heeft geleverd om in 2027 de teamgenoot van Fabio Quartararo te worden in het fabrieksteam. Verwacht wordt immers dat noch Joan Mir noch Luca Marini dan nog deel uitmaakt van dat project.

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Moreira volgt een duidelijke stijgende lijn sinds hij afgelopen november tijdens de test na de Grand Prix van Valencia voor het eerst op de RC213V stapte. Ondanks het feit dat hij op een beruchte moeilijke motor rijdt met beperkte grip aan de achterkant, heeft de nummer 11 zich indrukwekkend aangepast. Inmiddels geeft hij zelfs toe dat hij zich echt comfortabel voelt op de machine.

Op slechts 22-jarige leeftijd leert hij razendsnel. De cijfers van de eerste acht raceweekenden ondersteunen die indruk, vooral tijdens de laatste twee evenementen. Zowel in Italië als in Hongarije plaatste hij zich rechtstreeks voor Q2, terwijl een tiende plaats op Mugello werd gevolgd door een indrukwekkende zesde plek op Balaton Park.

Daardoor staat hij zestiende in het kampioenschap, slechts één punt achter Quartararo op de vijftiende plaats. Bovendien is hij de op één na beste Honda-coureur in de tussenstand. Alleen Marini - bekend om zijn constante prestaties en vermogen om punten te scoren - staat nog boven hem, met een voorsprong van 21 punten.

"Stap voor stap boeken we vooruitgang en de zaken gaan behoorlijk goed", vertelde Moreira aan Motorsport.com. "We hebben iets gevonden, niet zozeer aan de motor zelf maar meer in mijn rijstijl. Het draait erom rustiger te blijven op de motor en soepeler te rijden. De test die we na de race in Barcelona hebben afgewerkt, heeft me enorm geholpen."

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Zijn constante prestaties zijn net zo opvallend als zijn gebrek aan fouten. De rookie is dit seizoen slechts drie keer gecrasht. Alleen Quartararo en Raúl Fernández gingen nog minder vaak onderuit, met ieder twee crashes.

Het is dan ook niet verrassend dat al die positieve signalen niet onopgemerkt zijn gebleven bij de leiding van Honda. Zeker niet na de teleurstellende ervaring met Somkiat Chantra, van wie de fabrikant nauwelijks bruikbare informatie voor de ontwikkeling van de motor wist te verzamelen.

"De bazen zijn al behoorlijk vaak naar mijn garage gekomen", vervolgde Moreira. "Als zij tevreden zijn, motiveert mij dat, omdat het betekent dat we de zaken op de juiste manier aanpakken. Ze komen al sinds het begin van het seizoen in onze pitbox."

De Braziliaan geeft ook toe dat het hem extra motivatie gaf om tijdens een groot deel van het weekend op Balaton Park de beste Honda-rijder te zijn.

"De beste Honda-coureur zijn betekent veel voor mij. Ik ga niet liegen, dat is mijn eerste doelstelling en ook die van mijn team. De eerlijkste vergelijking maak je immers altijd met rijders die op dezelfde motor rijden."

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Dilemma voor Honda

De regerend Moto2-wereldkampioen komt dit weekend weer in actie tijdens de Grand Prix van Tsjechië in Brno. Hij zal echter niet deelnemen aan de test van maandag, aangezien Honda ervoor heeft gekozen om Mir en Marini de nieuwe 850cc-prototype te laten evalueren. Opmerkelijk genoeg wordt verwacht dat geen van beide rijders in 2027 nog onderdeel uitmaakt van het project.

Honda staat nu voor een beslissing die niet alleen belangrijk kan zijn voor het merk zelf, maar ook voor de toekomst van twee van zijn coureurs.

Op papier zou de fabrikant de voorovereenkomst moeten respecteren die met David Alonso is gesloten. De Colombiaan rijdt momenteel voor Aspar in de Moto2 en zou volgend seizoen de overstap naar de MotoGP moeten maken. Ongeacht de beloftes die aan zijn manager Bob Moore zijn gedaan, lijkt het echter niet de meest verstandige keuze om Alonso direct naast een superster als Quartararo in het fabrieksteam te plaatsen. Niet voor Honda en niet voor de rijder zelf.

Alonso heeft in de Moto2 nog niet het prestatieniveau gehaald dat velen van hem verwachtten. Hoewel hij wordt gehinderd door een aanhoudende blessure aan zijn rechterschouder, wacht hij nog altijd op zijn eerste podiumfinish. Momenteel staat hij zesde in het kampioenschap, op meer dan tachtig punten van leider Manu González.

Die resultaten blijven achter bij de verwachtingen die bestonden rond een rijder die door velen werd gezien als een moderne versie van Marc Márquez.

Onder die omstandigheden lijkt het niet verstandig om de druk op Alonso verder op te voeren door hem direct de verantwoordelijkheden van een fabrieksteam in de MotoGP te geven binnen een volledig nieuw project.

Ondertussen blijft Moreira precies doen wat hij moet doen: waardering tonen voor de kans die Honda en LCR hem hebben gegeven, hard blijven werken en de resultaten voor zich laten spreken.