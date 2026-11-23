MotoGP GP van Portugal

Hoe de titelviering van Marc Márquez het GOAT-debat in MotoGP moest beslechten

Marquez vierde zijn nieuwste kampioenschap zondag in stijl op Portimao

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 23 nov 2026, 10:00

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

Marc Márquez heeft bij de Grand Prix van Portugal zijn achtste MotoGP-titel en zijn tiende wereldtitel in totaal veiliggesteld. Daarmee ging hij Valentino Rossi voorbij en beslechtte hij de discussie over wie de beste coureur aller tijden is.

Hoewel hij drie matchpoints nodig had om het af te maken, pakte Márquez zondag in Portimao eindelijk zijn tiende wereldtitel, op het enige circuit op de huidige kalender waar hij nog nooit een race heeft gewonnen. Door Rossi's totaal van negen wereldtitels te overtreffen, werd hij de rijder met de meeste kampioenschappen in de koningsklasse. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met de legendarische Giacomo Agostini, een van de hoofdrolspelers in de viering van de Ducati-rijder. Agostini overhandigde hem zijn kampioenshelm, als symbolische overdracht van de kroon als beste rijder in de geschiedenis.

De viering van Márquez' tiende titel werd meer dan een maand geleden, na het weekend van de Grand Prix van Indonesië waarin de Spanjaard de leiding in het wereldkampioenschap pakte, in het diepste geheim en zonder medeweten van de rijder voorbereid door zijn managementbureau Vertical, de communicatieafdeling van Ducati en het logistieke team van het kampioenschap.

Het eerste matchpoint bleek een valse start, want dat kwam na de Grand Prix van Maleisië, terwijl er onzekerheid was over het doorgaan van de GP van Qatar. In Doha leverde de logistieke afdeling van MGPSEG een enorme inspanning om alles klaar te hebben voor het geval dat de kleine kans werkelijkheid werd dat Márquez daar de titel zou pakken. Uiteindelijk was al dat werk voor niets.

Twee weken later bood Portimao op zaterdag de tweede en realistischere kans om het kampioenschap te vieren, opnieuw met alles gereed. Maar de festiviteiten moesten opnieuw worden uitgesteld. Driemaal bleek scheepsrecht.

Op zondag greep Márquez zijn kans en stelde hij eindelijk zijn tiende titel veilig. Daarmee werd hij het middelpunt van een viering waarvan hij niets wist, maar die tot in de kleinste details was voorbereid.

Het idee dat Vertical en Ducati hadden uitgewerkt, trok een parallel met wat er in 2022 gebeurde, toen Leo Messi in Qatar de World Cup en zijn achtste Ballon d'Or won. Daarmee kwam er een einde aan de discussie over wie de echte GOAT van het wereldvoetbal was: de Argentijn of zijn aartsrivaal Cristiano Ronaldo.

Nu moest de titel van GOAT in de motorsport worden beslist tussen Rossi, die in 2009 al negen wereldtitels had gewonnen, waarvan zeven in de koningsklasse, en Márquez, die sinds 2010 tien kampioenschappen heeft verzameld, inclusief acht in de MotoGP.

Nadat hij de finish was gepasseerd om de titel veilig te stellen, maakte Márquez zijn eerste stop tussen bocht 1 en 2 in Portimão, waar een tribune vol met zijn fans op hem wachtte. Daar waren een groot videoscherm en een trap met LED-schermen neergezet. Terwijl hij de treden opliep, verscheen naast de nieuwe GOAT het beeld van een geit. Bovenaan overhandigde Giacomo Agostini, de rijder met de meeste wereldtitels in de geschiedenis (15), hem een speciale kampioenshelm met de slogan 'H1STORY'.

Na deze eerste viering vervolgde Márquez op zijn Ducati zijn volledige ereronde over het circuit van Portimao, waar hem nog een verrassing wachtte: een radioverbinding vanuit de pitstraat via het systeem in zijn helm, met de eerste woorden van Ducati Corse-general manager Gigi Dall'Igna, die hem feliciteerde.

Toen hij in het parc fermé aankwam om voor het eerst zijn team te ontmoeten, en na de podiumceremonie, verplaatsten de officiële festiviteiten zich naar het rechte stuk van het circuit. Daar had MGPSEG de officiële ceremonie voorbereid, vergelijkbaar met het evenement van vorig jaar in Motegi. Daar overhandigde CEO Carmelo Ezpeleta aan Márquez de wereldkampioenstrofee, die hij voor de achtste keer in zijn carrière op de Champions Tower mocht plaatsen, te midden van vuurwerk en confetti, om deze historische tiende wereldtitel te vereeuwigen.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Filipe Amorim / AFP via Getty Images

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