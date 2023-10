Hoe boze Zarco door vijf meter niet geklasseerd is in Japanse GP

De MotoGP Grand Prix van Japan werd zondag vlak voor het einde van de dertiende ronde stilgelegd wegens zware regenval op Mobility Resort Motegi. Enkele seconden voordat de rode vlag werd gezwaaid, maakte Johann Zarco vlak voor de ingang van de pits een stevige crash mee. De Fransman van Pramac Ducati Racing reed op dat moment op de zesde plaats, toen hij na het tunneltje in bocht 12 aquaplaneerde en met een stevige vaart door de grindbak ging. Zarco slaagde er daarna in om zijn motorfiets binnen de voorgeschreven vijf minuten terug te brengen naar de pits, maar toch mocht hij daarna niet deelnemen aan de herstart - die overigens werd geannuleerd wegens invallende duisternis.

De reden daarvoor moet in artikel 1.25.1 van de sportieve reglementen van de FIM gezocht worden: "Coureurs die niet binnen vijf minuten na het voor het eerst zwaaien van de rode vlag niet samen met hun motor de pits hebben betreden via het aangewezen timingpunt van de pitingang, worden niet geclassificeerd." Aan de eerste voorwaarde, de vijf minuten, voldeed Zarco ruimschoots. Aan het tweede punt voldeed hij echter niet: hoewel hij wel samen met zijn beschadigde motor terugkeerde, deed hij dat via een serviceroute die parallel loopt aan de ingang van de pits. Daardoor mocht hij dus niet naar de grid rijden voor de geannuleerde herstart en werd hij als uitvaller geklasseerd.

Boosheid over herstart, tevredenheid over eigen inhaalrace

Na afloop van de race in Motegi liet Zarco zijn onvrede over het besluit duidelijk blijken. "Vlak voor de rode vlag crashte ik door aquaplaning toen ik de brug was gepasseerd. Ik probeerde daarna mijn motor terug te brengen en dat lukte, maar toch telde mijn resultaat niet. Ik eindig dus niet eens als zesde. Ik had over de twee meter brede lijn van de pitingang moeten gaan, maar omdat ik daar vijf meter naast zat, telden ze het niet mee. Daarom ben ik behoorlijk boos", vertelde Zarco, die eerder in de race al betrokken was bij een startincident met Maverick Viñales. Daardoor viel de Fransman ver terug, maar leverde daarna een ijzersterke inhaalrace af op de steeds natter wordende omloop.

"Ik had een goede start, maar in de eerste bocht werd ik duidelijk geraakt door Viñales, die zelf geraakt werd door iemand die ik niet kon zien. Gelukkig crashte ik niet", blikte Zarco terug op de rest van zijn race. "Ik kwam terug op de baan en kon zien dat het begon te regenen. Enkele jongens bleven op de baan, maar de meesten gingen naar de pits. Dat was goed voor mij, want het was na de eerste bocht bijna een verloren race. De motorwissel en overstappen naar regenbanden was goed voor mij, want aanvankelijk was het nog niet zo nat en kon ik veel tijd goedmaken. Toen het harder begon te regenen, was het lastig om te weten waar de limiet was. Desondanks bleef ik snel en maakte ik posities goed. Nadat er veel regen was gevallen, was de rode vlag duidelijk noodzakelijk."