Historische ronde bezorgt Viñales MotoGP-pole in Austin, Acosta tweede

Na drie oefensessies begonnen de MotoGP-rijders om 10.50 uur lokale tijd - 17.50 uur in Nederland aan de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Enkele grote namen plaatsten zich vrijdag tijdens de training niet rechtstreeks voor Q2 en waren daardoor veroordeeld tot Q1. Dat gold onder meer voor KTM-rijders Brad Binder en Jack Miller, Álex Márquez, beide Trackhouse-rijders en Fabio Quartararo. Zij verschenen tijdens Q1 dus op het asfalt en konden dat onder uitstekende omstandigheden doen met een zonnetje en een aangename temperatuur van 23 graden Celsius.

Crashende Binder verrassend klaar na Q1

Voor een van de favorieten voor de twee resterende plekken in Q2 begon Q1 niet zoals gehoopt: bij het aanzetten voor zijn eerste getimede ronde gleed Binder onderuit in bocht 11, waardoor hij zonder tijd terugkeerde in de pits. Márquez klokte intussen de eerste serieuze tijd met 2.01.870, die bleef staan totdat Miguel Oliveira daar met 26 duizendsten van een seconde onderdoor dook. De Portugees van Trackhouse keerde zodoende als snelste terug naar de pits, terwijl Márquez op dat moment het tweede plekje in Q2 in handen had.

In de laatste vijf minuten gingen de twaalf rijders opnieuw de baan op met een nieuwe achterband om toch plaatsing voor Q2 af te dwingen. Het leverde meteen een reeks verbeteringen op, waarbij Miller met 2.01.541 de snelste was. Márquez sloot aan op 0.012 seconde om het tweede en laatste plekje in Q2 veilig te stellen, waardoor Raúl Fernández en Oliveira namens Trackhouse net buiten de boot vielen. Álex Rins reed de vijfde tijd en bleef teamgenoot Quartararo daarmee voor. De Fransman ging na zijn laatste getimede ronde ook nog onderuit in de eerste bocht, maar hij verzekerde zich wel van een plekje op de grid voor Binder. De Zuid-Afrikaan reed slechts één vliegende ronde en die was slechts goed genoeg voor P17 op de grid. Achter Augusto Fernández eindigden de vier Honda-rijders op de laatste vier plaatsen.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten

Viñales onder 2.01 naar pole-position in Austin

Met Miller en Márquez was het twaalftal voor het tweede en beslissende deel van de kwalificatie compleet. Op de Gresini-rijder na meldden alle rijders zich binnen een minuut op het asfalt om aan de strijd om pole-position te beginnen. Voor Jorge Martín ging dat niet volgens plan, want net als Binder in Q1 gleed de WK-leider in bocht 11 onderuit. De Spanjaard van Pramac zou een ronde later bij het uitkomen van bocht 18 opnieuw crashen. De overige tien rijders op de baan bleven wel in het zadel en voor Maverick Viñales leidde dat tot een knappe 2.01.243, een nieuw ronderecord dat hem op dat moment de eerste plek opleverde. Marc Márquez gaf echter slechts 0.023 seconde toe, met Enea Bastianini op bijna twee tienden op de derde plek.

De tweede run zou echter uitsluitsel bieden in de strijd om pole op Circuit of the Americas. Aleix Espargaró en Marco Bezzecchi schakelden zichzelf al snel uit met crashes in respectievelijk bochten twee en één. Voor Viñales ging het een stuk beter, want hij scherpte zijn tijd nog aan tot 2.00.864 om zo de pole-position veilig te stellen. Pedro Acosta verbeterde zich ook sterk om uiteindelijk op de tweede positie te eindigen, al gaf hij meer dan drie tienden toe op de polesitter. Marc Márquez completeerde op vier tienden de eerste rij en troefde daarmee Ducati-fabrieksrijders Francesco Bagnaia en Bastianini af. Zij worden op de tweede rij geflankeerd door Martín, die zich uiteindelijk nog naar de zesde tijd knokte. Espargaró eindigde op P7, voor Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli en Bezzecchi. Miller en Álex Márquez sloten de rijen.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten

Acosta laat zich zien in afsluitende training

Voorafgaand aan de kwalificatie kregen de rijders tijdens de afsluitende tweede vrije training nog dertig minuten de tijd om de puntjes op de i te zetten. Maverick Viñales voerde de ranglijst aanvankelijk lange tijd aan, maar in de slotfase werd de Aprilia-rijder nog naar de vierde plaats verwezen. Dat gebeurde door toedoen van Pedro Acosta, Francesco Bagnaia en Marc Márquez. Eerstgenoemde reed in VT2 uiteindelijk de snelste tijd met 2.02.243, waarmee hij 0.171 seconde sneller was dan Bagnaia. De wereldkampioen kwam op het allerlaatste moment nog naar de tweede positie.

Márquez moest daardoor genoegen nemen met de derde plek op bijna twee tienden van Acosta. Achter Viñales noteerde Álex Márquez de vijfde tijd op de tweede Gresini Ducati, op slechts 0.002 seconde gevolgd door ronderecordhouder Jorge Martín. Aleix Espargaró klokte de zevende tijd, met Franco Morbidelli, Raúl Fernández en Marco Bezzecchi daarachter om de top-tien te completeren. Jack Miller was op de elfde plek de tweede KTM van het veld, terwijl Enea Bastianini en Brad BInder ietwat tegenvielen op plaatsen 14 en 15. De Yamaha-rijders, Augusto Fernández en de Honda-mannen sloten de rijen op posities 16 tot en met 22.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van de Verenigde Staten