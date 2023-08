Historie: Toen Agostini bijna naar F1 werd gelokt door Ferrari

Nog altijd is John Surtees de enige coureur die zowel in het wereldkampioenschap voor motoren als de Formule 1 wereldtitels heeft gewonnen. In navolging van de Brit maakte ook Mike Hailwood later de overstap van de tweewielers naar F1. In eerste instantie combineerde hij dat tussen 1963 en 1965 enkele F1-races met zijn verplichtingen in de 500cc, waarin hij drie jaar op rij de titel won, om later de volledige overstap te maken. Zijn grote tegenstander op twee wielen in die jaren, Giacomo Agostini, kwam niet veel later ook dicht bij een Formule 1-avontuur. Dat gebeurde tussen 1966 en 1967, toen zijn carrière bij de motoren net van de grond kwam. Hij was nog geen 25 jaar oud op dat moment en had net met MV Agusta zijn eerste wereldtitel in de 500cc veroverd.

Agostini was echter ook opgevallen bij Enzo Ferrari. De oprichter van Ferrari liet de Italiaan testen in een Ferrari Dino 206 S Berlinetta, raakte overtuigd van zijn kwaliteiten en probeerde hem vervolgens te overtuigen om de overstap naar F1 te maken. "Ferrari liet mij testen. Ik zag hem altijd in Modena, want Ferrari testte op hetzelfde circuit als ik", vertelde Agostini aan Motorsport.com. "Hij stelde het aan mij voor, waarna ik testte en er enkele dagen over nadacht. Het is tenslotte Ferrari dat je een auto aanbiedt!"

Even speelde Agostini met de gedachte om van discipline te wisselen, maar de twijfel sloeg toe en uiteindelijk koos hij toch voor zijn eerste liefde. "Sinds ik geboren werd, dacht ik aan twee wielen en niet aan vier. Waarom zou ik dan wisselen nu ik succesvol ben, win en iedere zondag op het podium klim? Waarom zou ik iets verlaten waar ik sinds mijn geboorte al van droomde?", vroeg hij zich af. Daarom beantwoordde de uiteindelijk vijftienvoudig wereldkampioen de vraag van Ferrari met nee. "Ik dacht vooral aan de liefde die ik had voor tweewielers. Dat is waar ik aan dacht. 'Waarom dacht ik niet aan vierwielers, maar aan tweewielers? En waarom zou ik ze nu verlaten?'"

Na carrière in motorsport toch richting de autosport

Als hij wel voor een carrière in de Formule 1 was gegaan, had Agostini het gevoel gehad dat hij zijn ware liefde had bedrogen. Hij luisterde zodoende naar zijn hart, al was het tegelijkertijd ook een logsiche keuze. Het verlaten van de sport waarin hij net de troon besteeg, was een risico die hij als sportman niet wilde nemen. "Precies", bevestigde hij. "Ik wist ook niet hoe het daar zou zijn. Ja, ik zag dat ik goed zou zijn, maar..." Hij garandeerde ons dat Enzo Ferrari zijn keuze zonder problemen accepteerde. "Zeker. Toen ik hem ontmoette, waardeerde hij dat en zei hij 'ik begrijp je'. Hij begreep hoe serieus ik erover was."

Giacomo Agostini met zijn Williams FW06 in het Britse F1-kampioenschap. Foto: Ercole Colombo

Meer dan een decennium later zou Agostini, na afloop van zijn carrière in de motorsport, alsnog de overstap naar de autosport maken. Hij probeerde eerst een Formule 2-bolide uit, om vervolgens deel te nemen aan het Britse Formule 1-kampioenschap. Daarin werkte hij in 1979 en 1980 ruim twintig races af met een Williams FW06. Winnen deed hij niet, maar wel stond hij zeven keer op het podium. Niets om je voor te schamen, maar Agostini was gewend aan winnen en daardoor brachten de resultaten hem niet genoeg voldoening. Gedurende de jaren 80 zou hij daarom een carrièreswitch maken en teambaas worden.

Voor Ferrari zou de geschiedenis zich decennia later herhalen met de volgende grote ster van de motorsport: Valentino Rossi. In 2004 liet de Scuderia haar oog vallen op de destijds regerend MotoGP-kampioen, die diverse testsessies afwerkte en daarbij soms de baan deelde met sterren als Michael Schumacher en Fernando Alonso. Met zijn rondetijden sloeg Rossi destijds geen modderfiguur. Ook in latere jaren zou Rossi nog achter het stuur kruipen van F1-bolides van Ferrari, maar hij bleef de motorsport uiteindelijk trouw. Toen zijn carrière eind 2021 ten einde kwam, besloot hij eveneens om over te stappen naar de autosport. Tegenwoordig racet Rossi in de endurance en dat doet hij heel aardig. In juni won hij de GT3-klasse van de Road to Le Mans, in juli gevolgd door zijn eerste overwinning in de GT World Challenge Europe in Misano.