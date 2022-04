Hevige regen teistert MotoGP-coureurs: Espargaro snelste in VT2

Nat, natter, natst? Het anders zo zonnige Autodromo Internacional do Algarve was vrijdag veranderd in een kille, vochtige plek. Net als eerder op de dag kwamen de MotoGP-coureurs met regenbanden in actie voor de tweede training over 45 minuten. Rond de lunch leek de neerslag iets te minderen, maar het was niet meer dan ijdele hoop op een sessie in droge omstandigheden. Dat het moeilijk was om vertrouwen op te doen op de natte baan, liet Francesco Bagnaia zien. De vice-kampioen van afgelopen seizoen maakte een fout aan het begin van de sessie en gleed onderuit in de derde bocht. Hij bleef ongedeerd.

De Honda-rijders waren intussen voortvarend aan de sessie begonnen. Pol Espargaro klom op naar de eerste plek. Na vijf ronden noteerde hij 1.50.707 waarmee hij ruim de snelste was. Zijn teamgenoot Marc Marquez sloot aan met 1.51.318, maar was nog altijd zes tienden langzamer dan Espargaro. Op dat moment, ongeveer halverwege de sessie, begon het opnieuw harder te regenen. Dat maakte het lastiger om nog sneller te gaan. Marco Bezzecchi maakte vrijdagochtend nog indruk, maar kreeg in de middag een flinke deuk in zijn vertrouwen. Halverwege bocht 9 vloog de achterkant van de GP21 aan hem voorbij en werd de jonge Italiaan van de machine geslingerd. Een pijnlijke affaire, maar de VR46-rijder stond vrij snel op en keerde terug in de pitbox.

Echt snelle tijden kwamen ook in de slotfase van de tweede vrije training niet. Espargaro en Marquez bleven daardoor aan kop en maakten een aardig sterke eerste trainingsdag af, zeker in de wetenschap dat Honda in de voorbije drie optredens nooit op het podium stond in Portimao. Opvallend genoeg eindigde Andrea Dovizioso op de derde plek. Hij was echter iets meer dan een seconde langzamer dan Espargaro. Bagnaia kwam ondanks zijn val tot de vierde tijd, net voor merkgenoot Jorge Martin. Alex Marquez sloot de dag af op de zesde plaats voor Franco Morbidelli en Maverick Viñales. De Aprilia-coureur had vroeg in de sessie een aanvaring met Fabio Quartararo, maar de beide coureurs kwamen er zonder schade vanaf.

Takaaki Nakagami eindigde op de negende plaats, thuisrijder Miguel Oliveira sloot de sessie op de tiende plek af. Regerend wereldkampioen Quartararo werd dertiende, hij stond net voor WK-leider Enea Bastianini.

Uitslag: Tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Portugal