Het probleem dat Bagnaia afremt in MotoGP 2026

Francesco Bagnaia zegt dat zijn Ducati geplaagd blijft worden door een gebrek aan grip achter, een probleem dat sinds de start van het MotoGP-seizoen 2026 aanhoudt. ​ De Italiaan herstelde zich van zijn dieptepunt in 2025 en ontpopte zich dit jaar tot een constante presteerder, met vier opeenvolgende zondagpodiums en een sprintzege in de afgelopen twee maanden. ​ Ondanks drie technische problemen die hem tot wel 40 punten hebben gekost, staat hij tijdens de zomerstop achtste in het klassement, 65 punten achter kampioenschapsleider Jorge Martin. ​ Hoewel die mechanische problemen een bron van frustratie zijn geweest, zegt Bagnaia dat zijn grootste probleem een gebrek aan grip achter blijft, waardoor hij niet het maximale uit zijn motor kan halen. ​ Het probleem wordt verergerd door het feit dat Ducati-rijders sterk op de achterband leunen om de beperkingen aan de voorkant van de motor te compenseren, waardoor die gevoeliger is voor slijtage. ​ “Het is nodig, maar ik ga niet met een blij gevoel de zomerstop in, omdat ik weet hoeveel ik zou kunnen doen en we het niet doen, dus dat stoort me een beetje”, zei de drievoudig wereldkampioen op de Sachsenring. ​ Gevraagd welk cijfer hij zijn campagne tot dusver zou geven, voegde hij eraan toe: “5,5. We verbeteren veel, maar we hebben het probleem dat we sinds de eerste race hebben nog niet opgelost, namelijk grip achter. Ik heb geen grip achter; ik kan de achterkant niet gebruiken om de motor te laten draaien en te accelereren.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Mark Wieland / Getty Images

Bagnaia hoopt dat het fabrieksteam van Ducati Team de richting kan volgen die Gresini is ingeslagen, dat een oplossing vond nadat Alex Marquez tijdens de eerste overzeese races met hetzelfde probleem kampte. ​ “De enige rijder op Ducati die dezelfde problemen heeft als ik is Alex [Marquez]”, voegde de 29-jarige eraan toe. “Hij had voor Jerez dezelfde problemen als ik, daarna hebben ze het opgelost. ​ “Dus ik hoop echt dat deze zomerstop het team zal helpen te begrijpen wat het moet doen. We hopen uit te vinden hoe we hetzelfde kunnen doen, misschien door hetzelfde pad te volgen.”

Bagnaia onderging deze maand een operatie aan zijn rechteronderarm, maar hoopt op tijd fit te zijn voor de volgende ronde op Silverstone op 8 augustus. ​ Het seizoen 2026 markeert zijn laatste jaar bij Ducati, nadat Aprilia vorige maand bevestigde dat hij zich in 2027 naast Marco Bezzecchi bij het fabrieksteam zal voegen.