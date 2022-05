Het Honda-probleem waar Yamaha momenteel mee kampt in MotoGP

Na de eerste zeven races van het MotoGP-seizoen 2022 heeft Fabio Quartararo opnieuw de leiding in het wereldkampioenschap in handen. Na een zege in Portugal en tweede plaatsen in Indonesië en Spanje heeft hij vier punten voorsprong, ook omdat de concurrentie inconsistent presteert. De regerend wereldkampioen is momenteel echter ook de enige rijder die echt overweg kan met de Yamaha M1. Zo staat teamgenoot Franco Morbidelli op de zeventiende plek in het kampioenschap met 83 punten achterstand en een zevende plek in Indonesië als beste resultaat.

RNF Racing-coureur Andrea Dovizioso scoorde op zijn fabrieksmotor van Yamaha pas acht punten. Hij heeft grote moeite om zijn rijstijl aan te passen aan de kwaliteiten van de M1, die sterk presteert onder het remmen en in de bochten en daarmee het tekort aan vermogen enigszins kan verbloemen. Als de Italiaan een stap terug zet en de algemene situatie bekijkt, herkent hij dingen die de afgelopen jaren ook zichtbaar waren bij Honda. De Japanners hadden de afgelopen jaren een motor waar slechts een rijder snel mee kon gaan: dat was Marc Marquez.

“Op sommige vlakken is de motor heel goed, want Fabio heeft ongelofelijke dingen laten zien”, zei Dovizioso. Hij gelooft dat de rijstijl van Quartararo momenteel de enige manier is om snel te gaan met de Yamaha M1. “Als je niet op die manier rijdt, niet veel meters goedmaakt onder het remmen en niet veel snelheid meeneemt in het midden van de bocht, kan je niet snel zijn. Als je met dezelfde snelheid als andere motoren de bocht uitkomt, verlies je het op acceleratie. Dus als je niet meer snelheid mee kan nemen door de bochten, kan je niet snel zijn. Fabio heeft dat gevoel en hij is in staat om op ieder circuit echt te dansen en veel snelheid mee te nemen door de bochten. Het is de enige manier om snel te zijn op deze motor en dat geldt nog meer dan in het verleden.”

Moeite om rijstijl aan karakter M1 aan te passen

Bij Dovizioso is er dus het beseft dat de M1 sterk is onder het remmen en in de bochten, maar tegelijkertijd heeft hij zelf moeite om daar optimaal gebruik van te maken. “Het chassis maakt het mogelijk, want die is echt goed bij het insturen en in het midden van de bochten. Maar als je niet de microchip in je hoofd hebt om de motor op die manier te besturen, kan je niet snel zijn. En dat heb ik op dit moment niet. Ik probeerde dat te veranderen, maar dat is niet gelukt. Dat is waarom het verschil op ieder circuit min of meer gelijk is. Het is de manier waarop je met de motorfiets moet rijden. Ik denk dat Yamaha in een goede situatie zit, want ze wonnen vorig jaar en staan dit jaar eerste in het kampioenschap. Maar naar mijn mening zitten ze in een vergelijkbare situatie als Marc [Marquez] en Honda in de laatste zes jaar - maar op een andere manier, want de motor is compleet anders.”

Daarbij tekent Dovizioso aan dat Honda in zijn ogen bewust gekozen heeft voor een situatie waarin de motor naar de wens van Marquez gebouwd is, terwijl hij van Yamaha niet zeker weet hoe de fabrikant in deze situatie is beland. “Ik weet niet of Yamaha ervoor gekozen heeft om in deze situatie terecht te komen of dat ze er toevallig zijn beland. Bij Honda hebben ze denk ik besloten om die kant op te gaan omdat Marc sterk was. Ik weet het niet, want ik heb niet de ervaring van de afgelopen vier jaar. Maar nu is de situatie vergelijkbaar met Honda. Slechts één rijder is in staat om het potentieel te benutten en een enorm gat te slaan ten opzichte van de andere rijders.”