MotoGP GP van Maleisië

Het herstelplan waarmee Jorge Martin fit probeert te worden voor Sepang

Jorge Martin heeft vier dagen om de breuk in zijn rechterspaakbeen te behandelen die hij zaterdag op Phillip Island opliep, voordat hij vrijdag op Sepang probeert weer op zijn motor te stappen. Aitor Tomas, de fysiotherapeut die met hem meereist, heeft het herstelplan aan Motorsport.com uiteengezet

Oriol Puigdemont

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 11:17

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Als het al moeilijk genoeg is om Marc Marquez te bekampen in een felbevochten strijd om de MotoGP-wereldtitel, dan is de uitdaging voor Martín nog ingewikkelder geworden na zijn crash tijdens de sprint van de Grand Prix van Australië.

Het incident gebeurde terwijl hij in een explosief duel van acht en een halve ronde rechtstreeks in gevecht was met de regerend kampioen. Martin tuimelde door het grind en liep daarbij een breuk op in het deel van het spaakbeen dat het dichtst bij de pols zit. Aanvankelijk dachten velen dat zijn kansen om voor het wereldkampioenschap te vechten waren geëindigd in bocht 8 van Phillip Island. Een paar ontwikkelingen in de uren na het ongeluk boden echter een sprankje hoop.

Ten eerste sloot een CT-scan die zaterdagavond in een kliniek in Melbourne werd uitgevoerd de eerste vermoedens van de artsen die hem op het circuit hadden behandeld uit. Zij vreesden dat hij mogelijk ook een tweede breuk in de ellepijp van dezelfde rechterarm had opgelopen. De scan liet ook zien dat de breuk in het spaakbeen niet verplaatst was, waardoor hij niet naar Spanje hoefde terug te keren voor een operatie.

De tweede ‘bondgenoot’ voor de #89 was het slechte weer, waardoor de hoofdrace op Phillip Island niet kon doorgaan. Door de afgelasting van het evenement, waaraan hij na een ongeschiktheidsverklaring door het medische team van het kampioenschap sowieso niet had mogen deelnemen, kreeg Marquez geen kans om zijn voorsprong aan kop van het klassement uit te breiden. Na zijn sprintzege leidt de Spanjaard nu met 10 punten op Martin en met 50 punten op Marco Bezzecchi, die derde staat.

Samen hebben die twee ontwikkelingen de wereldkampioen van 2024 aangemoedigd om er alles aan te doen om komend weekend in Maleisië te racen, terwijl hij de resterende kansen zo goed mogelijk wil benutten om een tweede kroon in de koningsklasse veilig te stellen. Het is een enorme uitdaging en waarschijnlijk een pijnlijke, maar de machine om die aan te gaan is al in gang gezet.

De sleutel ligt in het herstelprotocol dat Martin de komende vier dagen zal volgen, opgesteld door Aitor Tomas, de fysiotherapeut die in dienst is van Playmaker, het agentschap dat zowel Martin als Pedro Acosta vertegenwoordigt. Tomas reist met hen mee om hen tijdens Grand Prix-weekenden te behandelen. Martin stapte in de nacht van zondag op maandag in Melbourne op het vliegtuig en is inmiddels in Kuala Lumpur aangekomen. Daar zal een vertrouwde fysiotherapeut met wie hij in het verleden heeft gewerkt hem opvangen en de instructies van Tomas volgen. Tomas wordt dinsdag verwacht, waarna hij zich zal richten op de behandeling van de rechterarm van de rijder.

“Wat we gaan doen, is het proces in twee fases opdelen. De eerste richt zich op het verminderen van de zwelling en op alles wat samenhangt met het botletsel. Het doel is om mobiliteit, kracht en functionaliteit te herstellen. Dat zullen we bereiken met cryotherapie (ijs) en manuele therapie”, zei Tomas tegen Motorsport.com.

“Tegelijkertijd proberen we de botregeneratie zoveel mogelijk te bevorderen, zodat het bot geleidelijk sterker kan worden. Dat doen we met magnetotherapiesystemen”, voegde de fysiotherapeut toe.

“Als hij vervolgens groen licht krijgt om weer op de motor te stappen, passen we een ander protocol toe dan we normaal bij hem gebruiken. In dat geval concentreren we ons op de pols, waarbij we proberen de zwelling zoveel mogelijk te beperken, naast therapie voor pijnbestrijding”, legde Tomas uit.

Of Martín een injectie met pijnstillers krijgt, wordt later beslist, afhankelijk van hoe hij zich voelt wanneer hij van de Aprilia RS-GP stapt. De fysiotherapeut zal ook elastische therapeutische tape op het getroffen gebied aanbrengen. Alpinestars, de leverancier van de handschoenen die de Aprilia-rijder gebruikt, zal zijn rechterhandschoen aanpassen om te voorkomen dat de sluiting ongemak veroorzaakt.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Van maandag tot en met donderdag zal het programma van de in Madrid geboren rijder beperkt blijven tot herstel, behandeling en rust. Donderdag rond het middaguur gaat hij naar het circuit, waar het medische team van het kampioenschap, onder leiding van Dr. Angel Charte, zijn fysieke toestand zal beoordelen en zal beslissen of hij groen licht krijgt om deel te nemen aan de eerste vrije training van vrijdag. In dit soort gevallen volgt na die openingssessie meestal nog een beoordeling voordat een rijder toestemming krijgt om de rest van het weekend te vervolgen.

De mensen rond Martin benaderen zijn kansen om te racen voorzichtig. Dat komt niet alleen door de breuk zelf, maar ook door de plek ervan. De rechterpols krijgt op een MotoGP-motor aanzienlijke belastingen en krachten te verwerken: hij bedient het gas, brengt de hand naar de hendel om de voorrem te bedienen en speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van het lichaam van de rijder wanneer dat onder het remmen naar voren en onder het accelereren naar achteren verschuift. Daarbovenop maken de hitte en luchtvochtigheid in Sepang het zwaarder.

Aprilia wil op zijn beurt dat zijn rijder in Maleisië kan deelnemen, maar functionarissen van de fabrikant uit Noale benadrukken ook dat voorzichtigheid geboden is.

“We zullen het van dag tot dag moeten bekijken en zien hoe Jorge zich voelt naarmate de uren en dagen verstrijken. We steunen hem, maar we weten dat dit soort situaties extreem ingewikkeld zijn”, zei een teamwoordvoerder tegen Motorsport.com.

“Niemand hoeft hem te vertellen wat er op het spel staat, want dat weet hij heel goed. Daarom leggen we hem ook totaal geen druk op. Wat hij ook beslist, voor ons zal het de juiste beslissing zijn. In dit soort situaties komt gezondheid op de eerste plaats."

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- Het Motorsport.com-team

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