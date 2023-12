Het grote dilemma van Valentino Rossi's MotoGP-team in 2024

Sinds begin 2023 is Yamaha nog maar met twee M1's vertegenwoordigd op de MotoGP-grid. Het contract met RNF werd na 2022 niet verlengd wegens de economische instabiliteit van het team van Razlan Razali, dat vervolgens met Aprilia in zee ging om na het afgelopen seizoen uit de klasse gezet te worden. Bij Yamaha wordt de inzet van een satellietteam intussen gemist, zo is gebleken uit verklaringen van zowel de rijders als de topmensen binnen het fabrieksteam. Men heeft spijt van de beslissing en wil dat in de toekomst rechtzetten door weer motorfietsen te leveren aan een tweede team.

De focus is daarbij vooral gericht op VR46, het team van Valentino Rossi. Hoewel hij inmiddels al twee jaar niet meer in de MotoGP racet, is de Italiaan nog altijd de grootste attractie van Yamaha. Zo tekende hij in mei tijdens de Spaanse Grand Prix in Jerez een contract dat hem tot eind 2024 aan het merk uit Iwata verbindt als de belangrijkste ambassadeur. De link tussen Rossi en Yamaha is blijven bestaan ondanks zijn uitstapje naar Ducati in 2011 en 2012, zijn definitieve afscheid in 2021 en de overeenkomst tussen zijn eigen MotoGP-team en Ducati in 2022. Die verbintenis loopt eind 2024 echter af, waardoor een overstap naar een andere fabrikant mogelijk is.

Zodoende is er dus nog tijd om een besluit te nemen over de motorfietsen die VR46 vanaf 2025 gaat gebruiken, maar de komende maanden worden daarin van cruciaal belang. De formatie, die volgend jaar Marco Bezzecchi en Fabio di Giannantonio inzet als rijders, moet dus prioriteiten gaan stellen met betrekking tot de opties die het heeft. Dat zijn er momenteel drie: naast Yamaha en Ducati is ook MV Agusta een mogelijkheid, doordat de Pierer Mobility Group het merk graag wil laten terugkeren in de MotoGP. Desondanks zijn een langere samenwerking met Ducati en een overstap naar Yamaha logischere opties, die allebei voor- en nadelen hebben.

Kiest VR46 voor sportief of financieel aspect?

Het grote voordeel van verlengen bij Ducati is natuurlijk het beschikken over twee competitieve motorfietsen waarmee op zijn minst om podiumplaatsen gestreden kan worden. Financieel gezien is verlengen bij de fabrikant uit Borgo Panigale minder aantrekkelijk, doordat Yamaha aantrekkelijkere voorwaarden kan aanbieden. MotoGP-promotor Dorna Sports maakt jaarlijks drie miljoen euro over naar merken die motoren leveren aan onafhankelijke teams. Dit is een vastgesteld bedrag dat niet oploopt door aan meer dan één satellietteam te leveren. Ducati krijgt dus hetzelfde bedrag als Honda, Aprilia en KTM, ondanks dat het aan drie teams motoren levert. Yamaha is momenteel het enige team dat deze bonus niet krijgt, omdat het geen satellietteam heeft.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi met zijn rechterhand Uccio Salucci, teamdirecteur van VR46.

Er bestaat geen twijfel over dat de formule van Yamaha financieel gezien het aantrekkelijkst is, want door het verkrijgen van de bonus kan de fabrikant de motorfietsen met korting verhuren aan VR46. Het is een scenario waar Yamaha op hoopt. "We zullen er alles aan doen om in 2025 weer een satellietteam te hebben", bevestigde Yamaha-baas Lin Jarvis een tijd geleden in gesprek met Motorsport.com. "Vanwege het verleden en hoe dicht we bij elkaar staan, bevindt VR46 zich in een betere positie dan de andere teams om ons satellietteam te worden."

Toch is het verre van zeker dat VR46 ook echt de overstap naar Yamaha-motoren maakt in 2025, zo blijkt uit uitspraken van teammanager Pablo Nieto in gesprek met Motorsport.com. "Hoewel niemand het gelooft, is het momenteel onze prioriteit om te verlengen met Ducati. We hebben een aanbieding gekregen en die moeten we goed bestuderen", vertelt de eenmalig 125cc-racewinnaar. Die uitspraak wordt kracht bijgezet door het feit dat er deze week een bijeenkomst gepland staat tussen VR46 en Ducati.

Ook negenvoudig wereldkampioen Rossi is daarbij aanwezig. Samen met Nieto en zijn rechterhand Uccio Salucci zal hij proberen om een belangrijkere rol te verkrijgen binnen het ecosysteem van de fabrikant. Zo aast men op een vergelijkbare positie als Pramac, dat een voorkeursbehandeling krijgt qua materiaal. Het houdt dus in dat VR46 moet bepalen welk element ze het belangrijkste vinden. Op sportief niveau bestaat er geen twijfel over dat de Ducati het betere pakket is, maar de financiële opties van Yamaha kunnen niet zomaar opzij geschoven worden.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi won in 2023 drie Grands Prix en blijft VR46 in 2024 trouw.

Succesvol jaar achter de rug met Ducati GP22

Wat een samenwerking met Ducati kan opleveren, bleek afgelopen seizoen al voor VR46. De formatie beleefde een prachtig seizoen met onder meer drie Grand Prix-zeges en een overwinning in een sprintrace voor Bezzecchi, terwijl ook Luca Marini het podium haalde voor het team van zijn halfbroer. Voor Ducati was 2023 hoe dan ook een uitstekend jaar met opnieuw wereldtitels bij de rijders, teams én constructeurs en een recordaantal van zeventien zeges in een seizoen. Het lijkt op voorhand lastig te worden voor VR46 om meteen dergelijke successen te boeken als het overstapt naar Yamaha, dat in 2023 juist een dramatisch jaar kende.

In totaal stond Yamaha dit jaar slechts drie keer op het podium. Franco Morbidelli slaagde daar niet in, terwijl Fabio Quartararo het moest doen met derde plaatsen in Oostenrijk, India en Indonesië. De wereldkampioen 2021 eindigde nipt in de top-tien van het kampioenschap, zijn Italiaanse teamgenoot moest het intussen doen met de dertiende positie en een vierde plek als beste resultaat. Voor 2024 moet men stappen zetten en met hulp van de teruggekeerde concessies zou dat op papier iets makkelijker moeten gaan, al weet Quartararo dat de situatie er niet rooskleurig uitziet. "De realiteit is dat deze motor net zoveel achterstand heeft als de vorige. We moeten meer testen en ik wil daar met plezier aan bijdragen", aldus de Fransman, die in februari van de partij is tijdens de shakedowntest in Sepang.

Het scenario is dus helder en dat geldt ook voor de opties die VR46 heeft met het oog op de toekomst. Afhankelijk van de keuze die het team uiteindelijk maakt, wordt ook duidelijk welke prioriteiten men heeft.