Poncharal: "Een satellietrijder kan kampioen worden in MotoGP"

In 2020 werden acht van de veertien GP’s gewonnen door rijders van satellietteams. Fabio Quartararo en Franco Morbidelli wonnen elk drie keer, Tech3-rijder Miguel Oliveira won twee keer. Oliveira en Quartararo hadden de beschikking over fabrieksmateriaal, maar Morbidelli moest het doen met een machine van een jaar oud. Daarmee eindigde hij achter wereldkampioen Joan Mir als tweede. In 2021 hebben alle rijders met uitzondering van de Avintia-rijders en Morbidelli de beschikking over actueel fabrieksmateriaal.

Gevraagd of een satellietteam in 2021 mee kan dingen om de wereldtitel, zei Poncharal: “Eerlijk gezegd denk ik het wel. Bijna alle satellietteams hebben hetzelfde materiaal [als de fabrieken], dezelfde ondersteuning en zitten qua ontwikkeling ook op dezelfde route. We hebben het vorig jaar gezien, met alle respect voor het fabrieksteam, maar wij wonnen meer races. Als je kijkt naar de gebeurtenissen in Jerez 2 en Spielberg 1, dan scheelde het niet veel of wij hadden de beste KTM-rijder in het kampioenschap in huis gehad. Als je kijkt naar Yamaha, daar was het satellietteam zeker beter in 2020. Als een onafhankelijk team de kans heeft om races te winnen, dat hebben we vorig jaar gezien, dan is het volgens mij ook mogelijk om kampioen te worden. Ik geloof dat het dankzij het technische reglement en de rijders echt mogelijk is, maar ook dankzij de fabrikanten die geloven in de satellietteams.”

Poncharal had vorig seizoen behoorlijk wat succes met twee overwinningen, maar dat heeft geen invloed op de aanpak in het nieuwe seizoen. “Dat verandert niet echt”, zei hij. “Ik denk dat we in 2020 een geweldig kampioenschap gezien hebben voor KTM en voor Tech3. Maar we beginnen weer opnieuw. De grid is heel competitief, de motoren en rijders zijn heel goed. Iemand moet heel slim zijn om nu al te zeggen dat ze in 2021 kampioen kunnen worden. Het ligt helemaal open, bijna iedereen op de grid kan races winnen en een aantal kan ook het kampioenschap winnen.”