Poncharal gunt Lecuona vroeg debuut: “Extra test zonder druk”

Lecuona werd naar Tech 3 gehaald omdat Brad Binder in 2020 rechtstreeks promoveert naar het fabrieksteam van KTM. Lecuona wordt de teamgenoot van Miguel Oliveira, maar de Portugees moet de laatste race van het seizoen laten schieten omdat hij recent aan zijn schouder geopereerd is. De hersteltijd van de coureur bedraagt enkele maanden en dus was het voor Tech 3 een ideale gelegenheid om Lecuona alvast wat vlieguren te geven op de RC16. Hij is dit weekend de teamgenoot van Hafizh Syahrin, die voorlopig zijn laatste MotoGP-race rijdt.

“Het wordt een interessant weekend omdat we met Iker weer een debutant binnen de gelederen hebben”, legt Poncharal de keuze voor de nieuweling uit. “Hij stapt vrijdag voor het eerst op de motor tijdens de eerste vrije training. Het is ongebruikelijk, maar voor ons was het een logische vervolgstap toen we wisten dat Miguel niet kon rijden. Dit is voor Iker een gratis test die hij zonder enige druk af kan werken. Hij kan vrijuit rijden, hij mag ervan genieten. Zo kunnen we iets eerder beginnen aan de werkzaamheden voor volgend seizoen, hij heeft alle kans om ervaring op te doen. Ik zie het als een aardige basis voor de eerste post-season test die op dinsdag in Valencia begint.”

Lecuona: “Tech 3 dankbaar voor deze kans”

Voor Lecuona stond er in de laatste fase van dit seizoen niet echt veel op het spel. Hij staat op de elfde plaats in het kampioenschap met negentig verzamelde punten. De coureur heeft zich voorgenomen vooral te genieten van zijn debuut in Valencia: “Het is mijn thuiscircuit en ik ben enorm blij met deze kans. Daar moet ik KTM Tech 3 voor bedanken, maar tegelijkertijd ben ik mijn American Racing Moto2-team dankbaar dat ze me hebben laten gaan om deze kans aan te grijpen. Het is de start van een heel mooi avontuur en het is natuurlijk een mooie kans om de KTM RC16 voor het eerst aan de tand te voelen. Ik hoop van mijn debuut te genieten en tegelijkertijd zoveel mogelijk te leren.”