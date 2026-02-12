Herstellende Fermín Aldeguer mist start van MotoGP-seizoen 2026

Momenteel herstelt Fermín Aldeguer van een operatie aan zijn dijbeen, dat hij begin dit jaar brak bij een privétest in Valencia. Het herstel verloopt voorspoedig, zo laat Gresini Racing donderdag weten, maar toch is de Italiaanse renstal gedwongen om bekend te maken dat de 20-jarige Spanjaard voorlopig nog aan de kant staat.

De tweedaagse test op het Buriram International Circuit, die op 21 en 22 februari wordt gehouden, komt te vroeg voor Aldeguer. Hij mist een week later ook het eerste raceweekend van het seizoen 2026, de Grand Prix van Thailand die op hetzelfde circuit wordt verreden. Toch staat Álex Márquez er in Thailand niet alleen voor: Gresini kan tijdens de test en de openingsrace een beroep doen op Ducati-testrijder Michele Pirro.

"Het herstel van Fermín Aldeguer vordert gestaag, maar niet genoeg om hem in Thailand te zien", stelt Gresini in de korte verklaring. "Hij zal niet aanwezig zijn tijdens de test in Buriram en de eerste race van het seizoen. Michele Pirro vervangt hem."

Door het missen van de wintertests en de eerste GP van 2026 begint Fermín Aldeguer met een achterstand. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Aldeguer raakte begin januari geblesseerd en heeft sindsdien niet meer op een motor gezeten. Zijn afwezigheid in Thailand betekent dat hij de gehele voorbereiding op het aanstaande seizoen heeft gemist, want hij ontbrak ook al tijdens de driedaagse test in Maleisië. De eerste mogelijkheid om weer in actie te komen op een MotoGP-motorfiets is tijdens de Grand Prix van Brazilië, die van 20 tot en met 22 maart wordt verreden.

Er werd voor het MotoGP-seizoen 2026 het nodige verwacht van Aldeguer, die in 2025 de beste rookie van het jaar was. De rijder uit Murcia, die onder contract staat bij Ducati en door de fabrikant bij Gresini wordt gestald, wist in zijn debuutseizoen een dominante overwinning te boeken in de GP van Indonesië.