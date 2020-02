Herstel van Marquez verloopt moeizamer dan verwacht

Kort na afloop van het vorige MotoGP-seizoen werd Marquez geopereerd aan zijn rechterschouder. De Spanjaard was eraan geblesseerd geraakt na een reeks crashes in de tweede helft van het seizoen. Het was een bekende operatie voor Marquez aangezien hij een jaar eerder aan zijn linkerschouder geholpen werd. Aanvankelijk werd gedacht dat de revalidatie van de laatste operatie iets voorspoediger zou verlopen, maar de praktijk bewees toch anders te zijn. Met nog twee weken tot de eerste pre-season test van het nieuwe MotoGP-seizoen heeft Marquez nog niet op de motor gezeten. Hij hoopt dat de situatie in de komende weken beter wordt, anders heeft het voor Marquez naar eigen zeggen “weinig zin om naar Sepang te gaan voor de test”.

“De operatie leek iets simpeler te zijn, maar de revalidatie was dat niet bepaald”, zei Marquez tijdens een evenement van sponsor Repsol. “Ik ben zo goed mogelijk voorbereid begonnen aan de revalidatie, alles draaide om het herstel. Het leek een makkelijkere ingreep, maar het herstel valt toch behoorlijk tegen. Vorig jaar was ik kort voor de test weer fit en dat zal dit jaar niet anders zijn. De laatste twee weken gaat het beter, maar tot begin januari was ik niet optimistisch.” Na de operatie volgde weer een intensief trainingsprogramma, maar de coureur heeft nog niet motor kunnen rijden. “Ik doe in de ochtend twee uur aan revalidatie en in de middag ook weer twee uur. Ik werk de hele dag aan mijn lichaam om beter te worden, alles met het doel om in Qatar weer aan de start van de race te staan.”

‘Minder pijnlijk, maar toch moeilijker’

Omdat Marquez van de operatie aan het eind van 2018 een goede referentie heeft, weet hij inmiddels wat er moet gebeuren om fit te zijn. “De revalidatie was minder intens dan vorig jaar, het was minder pijnlijk maar toch was het moeilijker”, vervolgde hij. “Wanneer ze je schouder blootleggen zijn er veel spieren en zenuwen die aangetast worden. Bij de minste aanraking kan het zo zijn dat de mobiliteit van de schouder aangetast wordt. Het is heel belangrijk om zo sterk mogelijk te worden en daar werken we nu heel hard aan. Tot twee weken geleden zat er helemaal geen kracht in en kon ik niet eens een glas water tillen. Maar de laatste dagen gaat het steeds beter, de zenuwen worden geprikkeld en ik voel me iets beter.”

Het feit dat de testdagen in Sepang in gevaar komen, betekenen niet direct dat Marquez ook tijdens de eerste races van het seizoen nog last gaat hebben van zijn blessure. “Het is moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren, maar ik weet zeker dat het schouder me niet tegen gaat houden om te racen. Vorig jaar heb ik de eerste drie of vier races moeten managen omdat ik minder kon trainen, ik hoop dat het dit jaar iets beter is zodat ik vanaf de eerste race kan pushen. Het wordt een moeilijk seizoen waarin veel rijders competitief zijn. Het zag er afgelopen jaar misschien makkelijk uit, maar dat was niet zo en nu zijn de rivalen opnieuw sterker geworden.”

Met medewerking van German Garcia Casanova