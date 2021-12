Herstel van dubbel zien verloopt voorspoedig voor Marc Marquez

Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez moest de laatste twee races van 2021 aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed. De GP van de Algarve sloeg hij over nadat hij een hersenschudding opliep bij een valpartij tijdens een training op de crossmotor. In Valencia ontbrak Marquez vanwege een oogblessure. De Spanjaard kampte met diplopie, waardoor hij dubbel ziet in een van zijn ogen. Ook in 2011 had hij deze blessure al eens opgelopen na een val tijdens de Moto2-race in Sepang. Destijds was er een operatie nodig om het euvel te verhelpen.

Inmiddels heeft Marquez bijna twee maanden aan behandelingen achter de rug en de eerste resultaten daarvan zijn positief, maakt Repsol Honda Team duidelijk in een verklaring. Daarin worden geen uitspraken gedaan over het moment dat de 28-jarige coureur terug gaat keren, wel maakt zijn team duidelijk dat hij zich fysiek gaat voorbereiden op het MotoGP-seizoen van 2022. “De Repsol Honda Team-rijder, bij wie in oktober de diagnose diplopie werd vastgesteld na een val tijdens een training voorafgaand aan de Portugese Grand Prix, heeft geregeld bezoeken gebracht aan zijn vertrouwde oogarts om de ontwikkeling van zijn gezichtsvermogen in de afgelopen twee maanden te beoordelen”, leest de verklaring van Honda.

“Tijdens deze bezoeken werd de vooruitgang als gunstig gezien en daarom zal Marquez de komende weken doorgaan met een conservatief behandelplan. Marc Marquez blijft de komende weken ook periodieke controles ondergaan bij Dr. Sanchez Dalmau. De situatie weerhoudt de rijder uit Cervera er niet van om door te gaan met zijn fysieke trainingsplan om zich fysiek voor te bereiden op het nieuwe seizoen.”

Als het herstel van zijn oogblessure voorspoedig blijft verlopen, dan kan Marquez mogelijk in februari aan de start verschijnen van de MotoGP-test in Sepang. Tussen 31 januari en 2 februari vindt daar een shakedown-test plaats, op 5 en 6 februari wordt vervolgens een officiële MotoGP-test georganiseerd in Maleisië. Als Marquez fit genoeg is om dan op de motor te stappen, kan hij voor het eerst kennismaken met de RC213V voor 2022. De eerste kans daarvoor was eigenlijk in november tijdens de officiële test in Valencia, maar die moest hij vanwege zijn blessure ook laten schieten.