Marquez mist GP van de Algarve door trainingsongeluk

Het team schrijft in een verklaring dat Marc Marquez bij een trainingsongeluk een hersenschudding heeft opgelopen. De artsen hebben onderzoek gedaan en besloten dat Marquez voorlopig rust moet houden. De Spanjaard komt daardoor niet in actie tijdens de Grand Prix van de Algarve. Ook achter zijn deelname aan de Grand Prix van Valencia, volgende week zondag, staat nog een vraagteken.

Het statement van Honda meldt: “Deze zaterdag heeft Marc Marquez in voorbereiding op de Grand Prix van de Algarve een valpartij gehad tijdens een training op een off-road parcours. Bij die val heeft Marquez een milde hersenschudding opgelopen. Na een paar dagen rust was hij nog niet helemaal de oude. Vandaag is hij onderzocht door artsen om de huidige status te bekijken. Uit voorzorg is besloten Marquez tijdens de Algarve Grand Prix aan de kant te houden.”

Marquez keerde in april na een afwezigheid van negen maanden in de Algarve terug op de MotoGP-motorfiets. De Spanjaard kende sindsdien een seizoen met pieken en dalen. Vooral op reguliere circuits die met de klok meegaan voelde Marquez zijn tekortkomingen nog behoorlijk goed. Op de Sachsenring en het Circuit of the Americas was de coureur daarentegen ijzersterk. Hij schreef die beide races op zijn naam en de laatste weken zag het er ook weer wat beter uit. Zo won Marquez de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Misano.

Ondanks de gemiste races aan het begin van het seizoen staat Marquez zesde in het wereldkampioenschap.