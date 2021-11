Herinneringen aan Valentino Rossi: Teammanager Wilco Zeelenberg

Wilco Zeelenberg heeft een succesvolle loopbaan achter de rug in het WK Supersport, waar hij wereldkampioen wordt met Cal Crutchlow, als hij door Yamaha gevraagd wordt om in 2010 aan de slag te gaan in het MotoGP-fabrieksteam. Hij werkt dan weliswaar aan de kant van Jorge Lorenzo, in zijn rol heeft hij ook zeker te maken met Valentino Rossi. “We hebben lang met elkaar in dezelfde pitbox gewerkt, dat was elf seizoenen geleden”, vertelt Zeelenberg in gesprek met Motorsport.com. “Het was een hele andere situatie, maar we hebben altijd wel veel respect voor elkaar gehad.” Een van de eerste dingen die Rossi kenmerken zijn de spelletjes, die onvermijdelijk zijn in een team met twee toprijders. “Ik heb af en toe ook wel de andere kant van Valentino meegekregen; dat hij zijn gedrevenheid en ambities zo nu en dan gebruikte om een situatie in zijn voordeel te keren. Dat zijn dan bijvoorbeeld besprekingen met Yamaha of mentale spelletjes. Daar was Valentino echt een kei in.”

“Een PR-koning is hij altijd geweest en dat is hij nog steeds”

Het is een poging om het terrein in een team af te bakenen, maar ook daarbuiten gebruikte Rossi dat soort zaken om de beste te blijven. “Het zijn de spelletjes die nodig zijn om de beste te blijven. In het verleden heb je gezien dat hij speelde met Max Biaggi of Sete Gibernau, hij gebruikte zijn ‘Italiaanse jus’ om dat heel mooi te omschrijven en wat dat betreft is het altijd een PR-koning geweest. Dat is hij overigens nog steeds. Nu ik een jaar closer met hem samengewerkt heb, kan ik zeggen dat het een enorme professionele jongen is. Hij is ook reëel, hij kan echt wel toegeven dat we niet snel genoeg waren. Hij is nooit negatief naar niemand toe en dat staat hem te prijzen.”

Het eerste deel van de samenwerking was overigens kortstondig. Rossi nam een aanbod van Ducati aan en deed twee jaar een poging om succesvol te worden met de fabrikant uit Bologna. Tevergeefs, zo weten we inmiddels. Drie podiums in die twee seizoenen, maar geen enkele overwinning. “Het Ducati-verhaal was natuurlijk wel speciaal”, stelt Zeelenberg. “Die fiets was op dat moment niet best, dat is niet meer te vergelijken met hoe het nu is. Iedereen is nu competitief op zo’n ding.”

In 2013 is er toch weer plek voor hem bij Yamaha en Rossi maakt dankbaar gebruik van die mogelijkheid, al is het team op dat moment het domein van Jorge Lorenzo. “Jorge was in 2010 en 2012 wereldkampioen geworden, Vale kwam terug en was meteen competitief”, wijst Zeelenberg op de terugkeer, die bekroond werd met een overwinning in Assen. Ondanks dat hij dan al ruim de dertig gepasseerd is, maakt Rossi een gretige indruk en is hij zeer competitief. “In 2014 was hij sterk, in 2015 werd Jorge net kampioen in het jaar dat Valentino in dat gevecht met Marc [Marquez] zat. Toen zat hij er echt heel dichtbij.”

“Valentino vindt dat de titel hem in 2015 ontnomen is, daar kijk ik toch wel wat anders naar”

Het was met de kennis van nu de laatste serieuze kans op het winnen van die gedroomde tiende wereldtitel, waar Rossi eerder deze week zelf over sprak als het grootste gemis in zijn loopbaan. “Valentino heeft nog steeds het gevoel dat hem daar het kampioenschap is ontnomen”, aldus Zeelenberg. “Daar kijk ik toch wel iets anders naar. Hij was niet de enige die voor dat kampioenschap streed. Dat hij geen goede band meer had met Marquez mag duidelijk zijn, maar het zijn wel gewoon concurrenten. Degene met de meeste punten wint.” Zeelenberg gaat niet mee in de suggestie dat Rossi in 2015 de wereldtitel verloor door samenspel van de Spanjaarden. “In 2013 verloor Jorge het kampioenschap op een punt en als je dat terugdraait ga je ook naar de actie met Marc en Jorge [in Jerez], waarbij hij aan de binnenkant geraakt wordt. Als je dat nu zou doen, was het resultaat veranderd en dan had Jorge het kampioenschap gewonnen. Dat was in mijn ogen ook terecht geweest en dan was hij de terechte kampioen geweest in 2013. Het gaat allemaal om hele kleine dingen en verschillen, het ene jaar is niet het andere jaar.”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha MotoGP

Een moment uit 2015 staat Zeelenberg nog helder voor de geest. Rossi had het kampioenschap verloren, de woede daarover was groot in het Italiaanse kamp. Lorenzo ging met de titel aan de haal. “Wij werden wereldkampioen. Binnen Yamaha bestaat het hele MotoGP-team uit 40-45 man, maar dat jaar waren er maar zeven man echt blij met de wereldtitel. Dat is een rare gewaarwording, vooral omdat Jorge in de finale op Valencia de wedstrijd van zijn leven reed.” Rossi bleef steken op negen wereldtitels, een karrevracht aan overwinningen en hij veranderde de sport voorgoed. Zeelenberg: “Ik denk dat hij met negen titels heel erg trots mag zijn. En met wat hij voor de sport heeft gedaan, is hij een icoon.”

Het slot van een lange carrière

In 2019 ging Zeelenberg aan de slag bij het Petronas Yamaha SRT-team van Razlan Razali. Daar stond hij aan de basis van het MotoGP-succes van Fabio Quartararo, die dit jaar met de hoofdmacht van Yamaha wereldkampioen werd. Omdat de Fransman wel naar het fabrieksteam moest, was ook duidelijk dat er geen plek meer was voor Rossi. De Italiaan stapte voor 2021 over naar het team van Zeelenberg en haalde daar nog een jaar alles uit de kast om zijn carrière af te sluiten. Gevraagd of de negenvoudig wereldkampioen in de afgelopen jaren veranderd is, reageert Zeelenberg: “Hij is ouder geworden en heeft steeds meer ervaring gekregen, die rugzak werd almaar groter. De jonge rijders zijn zo impulsief en hebben verschrikkelijk veel talent, de leerschool is ten opzichte van vroeger heel erg veranderd. Je kunt het eigenlijk niet meer met elkaar vergelijken. Als ex-rijders hebben we die transitie naar een nieuwe generatie allemaal meegemaakt.”

Dat Rossi in zijn laatste jaar in de achterhoede van de MotoGP bivakkeerde is voor sommige fans pijnlijk om te zien, maar Zeelenberg ziet dat anders. “Hij zet alles op alles om de andere jongens in de klasse op dit moment nog bij te blijven en daar hebben we zeer veel respect voor. Dat geven we hem ook en krijgen we daardoor ook terug. Dat het kampioenschap in twee, drie jaar enorm veranderd is, het niveau ontzettend hoog ligt en dat hij zijn meerdere moet erkennen in jongere jongens, dat is geen schande. Sterker nog, om op dit moment achteraan te staan. We staan regelmatig achteraan met namen die dit jaar nog races gewonnen hebben. Het staat allemaal binnen een seconde. Overal gaan we sneller dan de voorgaande jaren. Dat je dan nog achteraan staat, geeft alleen maar aan hoe hoog het niveau is.”

Rossi veranderde zijn crew ook regelmatig in de tweede helft van zijn carrière. Zo nam hij afscheid van de legendarische crew-chief Jeremy Burgess, waar Silvano Galbusera voor in de plek kwam. Die moest in 2020 wijken voor David Muñoz, die de rechterhand was van Rossi in de laatste anderhalf jaar van zijn carrière. “Er is een paar keer gewisseld met Jeremy en Silvano, uiteindelijk heeft het niet zoveel gebracht in de jacht om weer een stap te zetten. Ondanks de nieuwe vibe en een nieuwe uitdaging, blijft dat lastig. Hij is op dit moment best wel tevreden over de fiets, maar staat wel waar hij staat. Dat zegt wel voldoende. Er zijn veel goede motoren, veel goede rijders en die jongens doen de ogen dicht in de kwalificatie en rijden op gevoel. Hij rijdt nog altijd op die ervaring en dat werkt op een gegeven moment toch averechts.”

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ondanks dat het dit jaar sportief niet naar wens liep, was Rossi nooit voornemens om de handdoek in de ring te gooien en de rest van het seizoen ‘op de waakvlam’ af te werken. “Soms heb je een rijder die begint te nukken en niet tevreden is, maar dat zul je bij Valentino niet zien”, aldus Zeelenberg. Een dieptepunt was de TT van Assen waar Rossi in de eerste helft van de race keihard crashte. “De crash in Assen dit jaar was gigantisch en toen hebben we alle zeilen moeten bijzetten om te voorkomen [dat hij zou afhaken]. Het is wel belangrijk geweest dat we achter hem zijn blijven staan. Hij crashte weinig in races en nu gebeurde het een paar keer. We hebben hard moeten werken om dat te voorkomen, ook omdat we weten dat hij altijd de limiet weet te vinden. Hij was het gevoel om die limiet te vinden kwijt en dat hebben we teruggevonden. Dat is voor mij wel een herinnering aan dit seizoen waarin we hem erbij gehouden hebben.”

In 2022 heeft Valentino Rossi een eigen team op de MotoGP-grid. Coureurs zijn dan Marco Bezzecchi en Luca Marini. Petronas Yamaha SRT houdt op te bestaan en gaat onder een nieuwe naam verder: Withu RNF Yamaha Racing. Wilco Zeelenberg is weer teammanager bij het nieuwe team.