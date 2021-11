Herinneringen aan Valentino Rossi: Fans van The Doctor

We spraken eerder met fotograaf/journalist Henk Keulemans en teammanager Wilco Zeelenberg over de loopbaan van Valentino Rossi, maar dat was grotendeels vanuit professioneel opzicht. Wat Rossi als rijder uniek maakte was dat zijn fans werkelijk overal ter wereld de tribunes domineerden in hun gele en later felgele uitdossingen. Er is de afgelopen weken veel geschreven over de impact die Rossi gehad heeft op de MotoGP-wereld. Voor iemand die niet dagelijks geconfronteerd wordt met cijfers en data is het misschien lastig te begrijpen, maar de impact van Rossi-artikelen op bijvoorbeeld deze website is gigantisch. De trouwe Rossi-fans, die overigens net als de coureur zelf niet allemaal altijd even ‘lief’ zijn, zijn de coureur altijd blijven volgen. Ook toen het sportief de afgelopen jaren steeds minder ging. Dat de respons op een oproep naar herinneringen van Rossi zo groot zou zijn, hadden we echter niet verwacht.

Veel van de inzendingen vinden hun oorsprong op het TT Circuit in Assen, waar Rossi gedurende zijn loopbaan tien keer zegevierde. De laatste overwinning in 2017, waar we recent nog een special over publiceerden, staat voor heel wat mensen bovenaan de lijst met hoogtepunten. En sommigen stonden er iets dichter op dan anderen. Een voorbeeld daarvan is Danny Alarm, die als baanmedewerker op het TT Circuit dicht bij de actie stond. “2016 was mijn aspirantenjaar als baanofficial waar Valentino de race had kunnen winnen en ruim aan kop lag, maar toen ten val kwam”, schreef Alarm. “Ik maakte in mijn beginjaar gelijk een fout, ik raakte hem met mijn hand aan toen ik hem naar de serviceroad wilde begeleiden. Daar werd hij boos om en de beelden daarvan gingen de hele wereld over.” Niet meteen de leukste ervaring, maar Alarm heeft er mooie herinneringen aan. “Dit verhaal wordt nu, jaren later nog steeds verteld aan nieuwe aspiranten. En ondanks dat blijft hij nog altijd mijn ultieme held.”

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing op de scooter na zijn crash Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Het opvangen van een glimp van Rossi is voor veel mensen genoeg om een mooie dag te hebben. Op het TT Circuit stonden op de MotoGP-dagen altijd veel mensen bij de Yamaha-trucks om Rossi even te zien, met hem op de foto te gaan of een handtekening te vragen. Zo ook Martijn van der Maden, die via een Italiaanse collega vrijkaarten kon krijgen voor de TT van Assen en zelfs de paddock op mocht. “Mijn vader is van jongs af aan weg van alle soorten motorsport, motorcross, F1 maar zeker ook MotoGP”, schreef Van der Maden, die in 2014 niet vrij van zorgen vanuit Brabant naar Assen reisde. “Het was op zijn Italiaans geregeld: 'Kom maar vroeg in de ochtend naar het circuit en daar liggen de kaarten'. Ik wist niets, alleen dat ik me in het welkomstcentrum moest melden.” Niemand wist van de passen die voor Van der Maden gereserveerd waren. “Totdat ik in het welkomstcentrum nog een man zag zitten, eveneens met enveloppen maar hij had er aanzienlijk minder. Hij had de passen wel en die waren ook nog eens met toegang tot de paddock.”

Valentino Rossi, Yamaha Facteury Racing Foto: Yamaha MotoGP

Eenmaal in de paddock keek Van der Maden senior vanaf de balustrade uit op de Yamaha-trucks, maar omdat er ‘Guest Rossi’ op de passen stond durfde zijn zoon het wel aan om de beveiliging aan te spreken. “Eerst deed de beveiliging moeilijk maar uiteindelijk mocht ik achter de afzetting. Toen wenkte ik mijn vader en daar stonden we dan, naast de truck van pa’s grote held. Ons geduld werd beloond en nadat we zo'n 45 minuten hadden staan wachten en eigenlijk de moed op wilden geven, kwam hij naar beneden gelopen. Geweldig! Mijn hartslag schoot omhoog en ik kan me alleen maar voorstellen hoe dat bij mijn vader was. Zo aardig als hij is, nam Vale even de tijd voor een foto met pa. Ik weet zeker dat het één van de gelukkigste momenten in het leven van mijn pa is geweest. En toen Rossi snel op zijn scooter stapte, riep mijn vader nog snel "I know you are going to win this race" en zo geschiedde. Rossi won de TT van Assen en onze dag was compleet.”

Marcel Bus probeerde het op een andere manier, schreef hij: “Ik ben sinds 1998 fan van Rossi, ik ging altijd met mijn vader naar de TT en het was mijn grote droom om Valentino te ontmoeten. Na talloze pogingen gaf ik het bijna op, maar dit jaar besloot ik te gaan voor een laatste kans.” De ontmoeting vond deze keer niet plaats op het TT Circuit, maar op het vliegveld Eelde. “Daar stond ik ineens oog-in-oog met mijn held. Na een paar foto’s en handtekeningen ging ik tevreden naar huis.”

Rossi zet een handtekening. Foto: Marcel Bus

Het TT Circuit zorgde voor veel mooie momenten, maar ook in het buitenland – en met name in Italië – leverde de Rossi-mania ongekende toestanden op, vertelt Anoek van der Riet. “Ik moest direct denken aan ons bezoek aan de MotoGP in Mugello, in 2019. We waren al meerdere keren naar de TT van Assen geweest, we dachten dat we wisten wat ons ongeveer te wachten stond. Nou, niet dus. Wát een geweldige sfeer, iedereen was uitzinnig. Al bij de warm-up vroeg in de ochtend ging het hele talud staan, gingen de kettingzagen met toeters erop aan en werden rookfakkels afgevuurd. Gekleed in onze Rossi-fanshirts maakten we echt deel uit van iets groters.” De race was niet bepaald een groot succes voor de Italiaan, hij ging al vroeg in de race onderuit. Dat mocht de pret niet drukken volgens Van der Riet. “Ondanks dat is dit absoluut mijn allerbeste herinnering aan hem. Puur omdat het zo bijzonder was hier onderdeel van te zijn, een hele speciale ervaring.”

Bram Pieren tekent het plaatsnaambord van Tavullia Foto: Carolien Pieren

Ook zijn woonplaats Tavullia kleurde geel toen Rossi eenmaal wereldwijde bekendheid vergaarde. De gemeenschap in het dorp is zeer beschermend naar Rossi toe en omdat het dorp een attractie op zich is geworden, kan de coureur elders in de heuvels een rustig leven lijden. Eenmaal in het publieke oog kan de rijder namelijk geen stap zetten zonder herkend te worden. Dat Tavullia bijna een bedevaartsoord werd, blijkt uit de mail van Carolien Pieren uit Heemstede. “We waren op 18 augustus 2017 in Tavullia, heilige grond”, schreef ze. “Onze jongste zoon Bram is al vanaf zijn vierde Rossi-fan en hij is intussen 21, maar nog steeds is Rossi zijn en onze held. We slaan geen race over en bij ons bezoek in Tavullia heeft Bram zich ook aangemeld bij de fanclub en hebben we geluncht in de Bar Pizzeria da Rossi.” Na afloop mocht een kleine herinnering op het plaatsnaambord van Tavullia niet ontbreken (zie de foto hierboven).

Bjorn Visser kreeg het Rossi-virus in 2007 te pakken toen hij de TT in Assen beleefde. “De beleving was zo geweldig, toen ben ik alles gaan volgen en nog meer gaan lezen dan ik tot dat moment al deed”, schreef Visser, die dit jaar naar Rossi’s woonplaats Tavullia reisde. “Ik had al enorm veel bewondering voor wat hij allemaal gedaan heeft en voor de sport betekend heeft, maar het werd dit jaar nog mooier toen ik hem ontmoette in zijn woonplaats. Daar moet je als fan toch wel minimaal een keer geweest zijn.”

Valentino Rossi met Bjorn Visser in Tavullia Foto: Bjorn Visser