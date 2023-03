Dit helmveiligheidssysteem moet MotoGP vanaf 2027 veiliger maken

MIPS is voor de MotoGP misschien wel een nieuw helmveiligheidssysteem, maar de technologie is in 1996 ontwikkeld door specialisten van de Royal Institute of Technology en hersenchirurg Hans von Holst. Helmen met MIPS helpen de rotatiebeweging te verminderen die op de hersenen wordt uitgeoefend tijdens een incident waarbij het hoofd plotseling tot stilstand komt. Dat gebeurt middels een laag van wrijvingsarm materiaal in de helm. Deze technologie is al bekend bij het wielrennen, skiën en motorfietshelmen.

MIPS wordt, net als andere vergelijkbare veiligheidssystemen, naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2027 verplicht voor alle coureurs. Aprilia's Aleix Espargaro, die graag fietst en met wielrenteams traint, nam bij de MotoGP-test al een voorschot door dit systeem in zijn helm te laten implementeren. "Ik gebruik dit jaar al het MIPS", zegt Espargaro. "Ik ben de eerste rijder die dit systeem gebruikt. Dat was nog niet het geval bij de test in Maleisië, maar bij deze test heb ik het wel gebruikt. Ik heb begrepen dat Kabuto dit jaar al ontwikkelt met het MIPS, maar ik denk dat dit in drie jaar tijd – ik weet niet of dat in 2026 of 2027 zal zijn – verplicht zal zijn."

"MIPS is al verplicht op de fietshelmen van de UCI en het is echt iets goeds omdat de impact op de hersenen lastig te controleren is. Het is niet een kwestie van een heel sterke helm hebben. MIPS helpt en ik ben blij om met MIPS te werken om zo de eerste versies te ontwikkelen", aldus Espargaro.

De MotoGP en haar protocollen bij hersenschuddingen, die voor 2022 ogenschijnlijk zijn aangescherpt, kwamen de afgelopen jaren onder het vergrootglas te liggen omdat deze te soepel zouden zijn. Voormalig Tech3-rijder Raul Fernandez, die bij RNF aan de slag gaat, kreeg vorig seizoen in twee gevallen toestemming om mee te rijden, ook al voelde de Spanjaard zich niet goed na crashes. Bij de test in Portugal raakte Gresini-coureur Fabio Di Giannantonio even buiten bewustzijn na een crash aan het einde van de eerste dag. Na een bezoek aan het ziekenhuis voor controles kreeg hij geen toestemming om te rijden. De Italiaan wees de 'muurachtige' gravelsteentjes langs de baan in de Algarve aan als oorzaak van de hersenschudding, waarmee zijn test er meteen op zat.