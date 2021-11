Heeft Rossi ergens spijt van? “Alleen als ik in maart niet ga racen"

Valentino Rossi nam zondag na een prachtige carrière van 26 seizoenen, 9 wereldtitels, 115 overwinningen en 199 podiums afscheid van de MotoGP. Hij eindigde op de tiende plaats in de Grand Prix van Valencia en werkte daarmee een van zijn beste races dit seizoen af. In zijn laatste mediasessie als MotoGP-coureur kreeg Rossi de vraag of hij nog ergens spijt van had. Hij reageerde: “Het eerste waar ik spijt van heb is dat het voorbij is. Ik voel dat dit weekend het laatste weekend van het seizoen was en niet van mijn carrière, dat zal in de toekomst nog wel wat moeilijke momenten opleveren. De komende weken, de volgende maand en zeker in maart als de anderen weer aan het nieuwe seizoen beginnen en ik er niet bij ben.”

Terugkijkend op zijn carrière was het missen van de tiende wereldtitel een smet en gaf Rossi de indicatie dat hij op jongere leeftijd beter zijn best had moeten doen. “Ik had het liefste nog een tiende wereldtitel willen winnen, maar dat is niet gelukt. Ik heb geen spijt van mijn resultaten en de negen kampioenschappen. Als ik dezelfde inspanning van de afgelopen tien jaar had gedaan aan het begin van mijn carrière, had ik veel meer kunnen winnen. Als je jong bent ben je gewoon meer een eikel, dat is normaal. Dat doen van een grotere inspanning om bepaalde doelen te bereiken leer je door ervaring op te doen. Afgezien daarvan ben ik heel blij en ik ben heel gelukkig met mijn carrière.”

Hoogtepunten van het slotweekend

Het afscheid van Rossi werd op het circuit in Cheste groots gevierd met de fans in een uitverkocht huis, een overwinning van VR46-protegé Francesco Bagnaia maar ook met de speciale helmen van alle VR46-rijders en de opgestelde kampioensmotoren in de paddock. “De helmen en de motoren staan voor mij bovenaan”, verklaarde hij, gevraagd naar de verrassingen. “Ook de knuffel met alle MotoGP-rijders in de persconferentie op donderdag en zondag na de race, dat hebben we met z’n allen gedaan. Dat was fantastisch. Het mooiste was de helm van mijn rijders, ik was heel verrast. Toen ze me dat zaterdagavond lieten zien, was ik erg geëmotioneerd. Het was een prachtig idee.”

Oud-PSV-speler Ronaldo was zondag ook aanwezig op het Circuit Ricardo Tormo, Rossi verklaarde tot slot waarom de voormalig Braziliaanse topspits zo belangrijk was voor hem: “Ronaldo was ook een mooie verrassing, hij is voor mij altijd een idool geweest. Afgezien van de motorsport is hij altijd de belangrijkste sportman voor mij geweest, hij gaf me veel emoties toen ik vaak in San Siro kwam. Ronaldo was een beetje voor mij wat ikzelf voor mijn beste fans ben geweest. Bij Ronaldo wilde ik vooral fan zijn, dat zorgde voor veel emoties.”