MotoGP GP van Qatar

Heeft Marco Bezzecchi zijn vorm van begin dit MotoGP-seizoen hervonden?

Bezzecchi's dominante optreden in Qatar gaf de duidelijkste indicatie tot nu toe dat hij de winnende vorm heeft teruggevonden die hem tot een vroege favoriet voor de titel maakte

Rachit Thukral

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 16:39

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi heeft het misschien alleen aan zichzelf te wijten dat zijn titelkansen halverwege het MotoGP-seizoen 2026 in duigen vielen, maar de Aprilia-coureur weet zeker hoe hij een Grand Prix moet domineren.

Zijn opmerkelijke reeks van vijf opeenvolgende zeges, die de slotraces van 2025 en de eerste overzeese races van 2026 besloeg, had hem een aanzienlijke voorsprong in de titelstrijd moeten geven. Maar in een rampzalige zomer begon het tij tegen hem te keren, voordat een gebroken sleutelbeen op de Sachsenring hem voor een zware opgave stelde om zijn campagne weer op de rails te krijgen.

Ondanks die tegenslag betekende de puntenbuffer die Bezzecchi eerder in het seizoen had opgebouwd dat hij na de zomerstop stevig in de titelstrijd bleef. Een constante reeks resultaten in augustus hielp zijn zaak verder.

Maar een crash terwijl hij in Misano om de leiding vocht, bleek de genadeklap, waardoor zijn kampioenschapskansen feitelijk afhankelijk werden van zijn rivalen. Zelfs toen Bezzecchi in Indonesië terugkeerde op de hoogste trede van het podium, had zijn overwinning meer te danken aan de fysieke beperkingen van Raúl Fernández dan aan zijn eigen snelheid.

De indruk was dat de Italiaan langzaam richting de kop opschoof terwijl hij herstelde van de blessure, maar nog altijd een eind verwijderd was van het niveau dat hem tot de vroege favoriet voor 2026 had gemaakt.

De Grand Prix van Qatar liet echter zien dat hij niets van zijn pure snelheid was kwijtgeraakt en dat hij zijn rivalen nog altijd achter zich kan laten wanneer hij zich comfortabel voelt op de motor.

Misschien niet toevallig scoorde Bezzecchi niet in de herstartte sprint nadat hij slecht wegkwam vanaf pole en later in bocht 1 in botsing kwam met Marc Márquez. Dezelfde sprintzwakte die hem vroeg in het seizoen had geplaagd, stak opnieuw de kop op, al viel geen van beide coureurs iets te verwijten voor het incident waardoor Bezzecchi op de grond belandde.

Maar net als in de openingsronden van het jaar, liet de 27-jarige zien dat hij zich meteen kon herstellen van een teleurstellende zaterdag en de maximale score kon pakken in de Grand Prix van zondag.

“Op zaterdag, toen ik nog over het gravel gleed, dacht ik al dat zondag mijn dag was. Ik moet het doen, want het is onmogelijk om het niet te doen als je zo goed bent”, zei de Aprilia-coureur.

“Maar we hebben het hele weekend supergoed gewerkt en de race van zaterdag was tot dat moment een mooie race. Dus het positieve eruit halen was hoe dan ook mooi, want het is altijd een les als je met Marc vecht.

“Maar op zondag wilde ik vooraan blijven; ik wilde winnen. Ik had het nodig voor mezelf, voor mijn familie, die geen makkelijke periode doormaakt. Dus ik heb mijn best gedaan en het is gelukt. Dus ik ben heel blij.”

Bezzecchi had de reputatie opgebouwd om sterke resultaten weg te gooien met fouten op cruciale momenten, maar toonde op Losail ook meer volwassenheid door de race over de volledige afstand vanaf pole position te controleren.

“Ik had vertrouwen in de motor en voelde me de hele race goed. Ik heb nooit een moment gehad waarop ik in paniek raakte”, zei hij.

“Ik probeerde kalm te blijven, er telkens een tiende bij te doen, nog een tiende, en alles goed te managen. Het is een circuit waar de banden veel te lijden hebben. Dus ik probeerde het zo goed mogelijk te managen en gelukkig is dat gelukt.”

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Photo by: Karim Jaafar / AFP via Getty Images

Hoewel zijn optreden gedurende het weekend er niet op wijst dat hij het seizoen 2026 zal afsluiten met een ongeslagen reeks van drie zeges, is er nu genoeg bewijs om te stellen dat Bezzecchi weer puur op eigen kracht een zondagsrace kan domineren.

“Er zijn weekenden waarin je begint en je je goed voelt met de motor, en je in elke sessie verbetert en je je goed voelt, en de limiet nergens lijkt te liggen”, zei hij.

“Gelukkig heb ik dat gevoel dit jaar een paar keer gehad, maar er waren ook weekenden waarin ik het in het begin moeilijk had, steeds beter werkte en aan het einde snel genoeg was om voor het podium te vechten.

“Hier voelde ik me sinds vrijdag goed. Ik was supergemotiveerd. Vorig jaar was Qatar een van de zwaarste weekenden voor mij en ik wilde het [dit jaar] goed doen. Dit was extra motivatie die me echt pushte om het goed te proberen te doen.”

Om de titel van 2026 te winnen, moet Bezzecchi de perfecte score van 74 punten halen in de double-header Portimao/Valencia, terwijl hij moet hopen dat Marquez in geen van de laatste twee Grands Prix punten scoort.

De Italiaan maakt zich geen illusies over hoe klein zijn kansen zijn en zegt dat hij de campagne van 2026 ziet als een leerervaring.

“Ik heb een wonder nodig, maar het lijkt erop dat dit seizoen geen wonderen voor mij heeft”, zei hij.

“Maar het is goed om de kans te hebben om met hen te vechten. Jorge [Martin] en Marc zijn allebei super-, supergoede coureurs. Alleen al met hen kunnen vechten is goed.

“Ik wil me verbeteren. Ik wil proberen beter te worden voor de toekomst. Dus ik zal proberen ervan te genieten en alle positieve dingen mee te nemen die ik dit seizoen heb geleerd en die ik hopelijk ook in deze laatste twee races zal leren.”

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