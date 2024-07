Hattrick voor Bagnaia in Assen: "Op deze manier is ongelofelijk"

"Qua resultaat is dit denk ik mijn beste weekend in de MotoGP, want het lukt niet altijd om iedere sessie aan te voeren. Om het op deze manier te doen, was ongelofelijk", trapte Francesco Bagnaia af tijdens de persconferentie, nadat hij voor het derde jaar op rij de TT van Assen won in de MotoGP. Hij werd daarmee de eerste rijder sinds Mick Doohan die driemaal op rij zegevierde in Drenthe. Dit jaar zette Bagnaia zijn dominantie in Assen extra kracht bij door in iedere training de snelste tijd te rijden, pole-position te trainen en vervolgens beide races te winnen. Alleen in de warm-up op zondagochtend moest hij drie rijders voor zich dulden.

Het was overigens niet de eerste keer dat Bagnaia dit voor elkaar kreeg in Assen. "Ik deed precies hetzelfde in de Moto2 in 2018, toen ging ik in dezelfde sessies aan de leiding en was ik ook vierde in de warm-up", herinnerde de Ducati-rijder zich, om daarna de loftrompet te steken over zijn team. "Ik wil zeggen dat ik heel trots ben op mijn team en we hebben het hele weekend ongelofelijk werk geleverd. Mijn gevoel op de motor was fantastisch. We hebben alleen wat kleine dingen aangepast om beter te zijn in de snelle bochten, want in het begin van het weekend had ik het daar wat lastig in vergelijking met anderen. Na de aanpassing was alles perfect."

'Iedere keer voor zege kunnen strijden motiveert me'

Na een wisselvallige seizoensstart lijkt Bagnaia nu in blakende vorm te verkeren en dat onderschreef hij zelf ook. Hij vergeleek zijn huidige situatie met eind 2021, midden 2022 en begin 2023, toen hij zich ook geweldig voelde op de motorfiets van Ducati. "Ik weet dat we iedere keer voor de zege kunnen strijden en dat we zo'n raceweekend kunnen hebben als we goed blijven werken. Dat geeft me heel veel motivatie. Natuurlijk staat er meer druk op als iedereen voor de start denkt dat je op basis van je snelheid gedurende het hele weekend wel moet winnen, maar dat maakte me niet uit. Ik heb gewoon genoten. Ik hou van dit circuit, ik hou van snel zijn en van het gevoel dat ik op dit circuit krijg. Ik vond het dus geen probleem."

Bagnaia sloeg in Assen toe nadat er de afgelopen drie weken het nodige te doen was om de identiteit van zijn toekomstige teamgenoot. Die soap kwam uiteindelijk ten einde na de GP van Italië, toen Marc Márquez de voorkeur kreeg boven de naar Aprilia vertrekkende Jorge Martín. Over de regerend wereldkampioen ging het weinig, maar dat maakte hem niets uit. "Soms is het beter dat niemand over je praat. Ik genoot er thuis eerlijk gezegd van, maar ik wist dat ik hier zou arriveren nadat ik veel werk aan mijn schouder heb verricht in de afgelopen drie weken. Ik wist ook dat ik in betere vorm zou zijn dan in het eerste deel [van het seizoen]. Ik was al in goede vorm, maar we hebben de voorbereiding nu ietwat verbeterd", aldus Bagnaia. "We zijn nu heel, heel sterk en dat heeft me geholpen. Ik heb echter van alles genoten."