Halverwege november een uitspraak in dopingzaak Iannone

Iannone werd vorig jaar tijdens de GP van Maleisië positief getest op het gebruik van anabole steroïden, maar de Italiaan heeft altijd voor zijn onschuld gepleit. Hij verdedigde zich door te stellen dat hij de substantie binnen heeft gekregen middels besmet voedsel, maar heeft daar naar verluidt geen bewijs voor geleverd. In eerste instantie kreeg Iannnone een schorsing van achttien maanden. Daarop ontstonden twee beroepszaken. Iannone die wil dat hij vrijgepleit wordt, het wereldantidopingbureau WADA wil echter dat de coureur de maximale schorsing van vier jaar krijgt.

Donderdag vond in Lausanne de hoorzitting in het hoger beroep plaats, het CAS heeft bekendgemaakt dat de uitspraak halverwege volgende maand komt. “Het CAS heeft op 15 oktober een hoorzitting gehouden met de Italiaanse MotoGP-rijder Andrea Iannone en het WADA”, staat in een statement geschreven. “De scheidsmannen buigen zich nu over de zaak en komen binnenkort met een beslissing. Naar verwachting komt deze halverwege november 2020. De uitspraak wordt gepubliceerd op de website van het CAS.”

Mocht de schorsing van Iannone uitgebreid worden naar vier jaar dan heeft het er alle schijn van dat zijn carrière in de MotoGP voorbij is. Aprilia heeft zich tot nu toe altijd achter Iannone geschaard, maar heeft inmiddels ook gesprekken gevoerd met andere coureurs die het zitje in 2021 in kunnen vullen. Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso en Iannone’s vervanger Bradley Smith zijn de grootste kandidaten.