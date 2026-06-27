Steiner: Vinales die KTM de schuld geeft is “niet het slimste om te doen”

Tech3-CEO Guenther Steiner gelooft dat Maverick Vinales zichzelf geen dienst heeft bewezen door KTM publiekelijk de schuld te geven van het in gevaar brengen van zijn MotoGP-toekomst.

Vinales heeft de afgelopen weken kritiek geuit op de manier waarop KTM met zijn contractsituatie is omgegaan. Tijdens de GP van Tsjechië van afgelopen weekend beschuldigde hij KTM ervan hem in onzekerheid te laten over 2027, voordat hij in Assen nog een stap verder ging en beweerde dat de Oostenrijkse fabrikant als enige verantwoordelijk zou zijn als hij volgend jaar zonder zitje komt te zitten.

De frustratie van de Spanjaard komt voort uit het feit dat KTM hem niet toestond andere opties na te streven nadat duidelijk werd dat hij niet zou worden gepromoveerd naar een fabriekszitje, zoals oorspronkelijk gepland.

Vinales blijft aan de KTM-stal gebonden door een clausule in zijn contract die eind juni afloopt en de fabrikant het eerste recht geeft op zijn diensten voor 2027.

Steiner sprak over de kwestie en zei dat de tienvoudig grand prix-winnaar niet goed op zijn woorden had gelet, gezien de beperkte kansen elders op de grid.

“Ik denk niet dat het het slimste is om te doen,” zei hij over de opmerkingen van Vinales. “Ik weet niet waarom hij dit zei.

“Als je geen keuze hebt…. als je een bedelaar bent, kun je niet kieskeurig zijn. Maar ik weet niet wat hij dacht. Misschien dacht hij niet na toen hij het zei.”

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Tech3 verwelkomt in 2027 een volledig nieuwe line-up, waarbij Vinales’ teamgenoot Enea Bastianini volgend jaar naar Trackhouse zal gaan. Het team is onderhandelingen begonnen met Honda’s Luca Marini, terwijl het overweegt een rookie aan te trekken - mogelijk Senna Agius - voor de andere plek.

Zelfs Vinales gaf toe dat zijn kansen om bij de Franse renstal te blijven klein zijn, waarbij hij KTM’s besluit om hem maandag buiten de Pirelli-test te houden aanhaalde als bewijs dat hij volgend jaar niet behouden zal blijven.

Gevraagd of Vinales’ opmerkingen zijn vooruitzichten konden schaden, zei Steiner: “Ik weet zeker dat het niet helpt [bij] dit soort dingen. KTM daarvoor de schuld geven, vind ik ook een beetje hard.

“[Wat betreft de] prestaties, de KTM is op dit moment geen Aprilia of Ducati, maar de performance is er. Pedro [Acosta] doet het goed en Enea zat gisteren in de top 10, dus niet alleen KTM is de schuldige.

“Ik weet niet wat hij dacht en misschien was hij er erg emotioneel over, omdat er een kans is dat hij volgend jaar niet meer in MotoGP actief is, en hij liet de emoties gewoon de overhand krijgen.”

Vinales miste eerder dit jaar meerdere races nadat hij een operatie had ondergaan om een losse schroef uit zijn linkerschouder te verwijderen. Hoewel het bijna een jaar geleden is sinds het ongeval op de Sachsenring dat tot zijn huidige benarde situatie leidde, is Vinales er niet in geslaagd volledig te herstellen, en dat heeft een nadelige invloed gehad op zijn resultaten in MotoGP.

De Spanjaard zelf is ervan overtuigd dat hij weer volledig fit kan worden en zijn oude vorm kan terugvinden, maar zowel KTM als Tech3 hebben verklaard dat ze zijn prestaties willen beoordelen voordat ze een definitieve beslissing nemen.