Steiner legt uit waarom teams afzien van een winstdeling met MotoGP

Tech3-CEO Guenther Steiner heeft uitgelegd waarom de huidige vaste-vergoedingsregeling van MotoGP met de fabrikanten van kracht blijft, ondanks dat alle vijf motormerken aandringen op een aandeel in de winst van het kampioenschap.

De MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG) heeft samen met Ducati, Aprilia, KTM, Honda en Yamaha onlangs een nieuw commercieel contract gesloten voor de jaren 2027 tot en met 2031.

Het contract werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie bij de Grand Prix van Tsjechië. Het werd omschreven als een "mijlpaalmoment" voor MotoGP en ook de zes satellietteams hebben dit contract ondertekend.

Een struikelblok tijdens de moeizame onderhandelingen, die maanden aansleepten, was de financiële verdeling. De fabrikanten pleitten voor een procentueel aandeel in de inkomsten van MotoGP.

Dit model bestaat tussen Liberty Media en de Formule 1-teams. MotoGP SEG hield echter altijd vast aan een vast bedrag. Uiteindelijk werd een vast jaarlijks bedrag van net geen €8 miljoen per team overeengekomen.

Gevraagd waarom een winstverdeling op procentuele basis uiteindelijk werd losgelaten, zei Steiner tegen Motorsport: "Logischerwijs wil iedereen meer. We willen allemaal altijd meer. Dat is nu eenmaal de menselijke natuur."

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

De in Italië geboren manager nam het Tech3-team over samen met een consortium van investeerders die op middellange termijn geld willen verdienen aan hun investering in MotoGP.

Maar volgens Steiner waren er goede redenen om op dit moment een vast bedrag te accepteren. De Europese Commissie keurde eind juni 2025 de aankoop van MotoGP door Liberty Media goed en de plannen om de raceserie beter in de markt te zetten en te laten groeien bevinden zich daarom nog in een vroeg stadium.

"Ik denk dat de opzet zo is: deze dynamiek rond winstdeling is ontstaan doordat Liberty het heeft overgenomen. Maar Rome is ook niet in één dag gebouwd," zei Steiner. "Zo zie ik het.

"Liberty heeft het vorig jaar overgenomen. Je kunt nu niet zomaar bij Liberty naar binnen stormen en zeggen: 'we willen dit en dat'. Eerst moet je laten zien wat je kunt. En dan, logischerwijs, zodra er meer is voor iedereen, kunnen we dat ook delen.

"Maar op dit moment denk ik dat iedereen blij is met wat hij krijgt, en daar moeten we op voortbouwen. Dat is mijn mening. En op de een of andere manier is er een compromis gevonden.

"Nu moeten we allemaal goed werk leveren om de sport op een punt te brengen waarop er meer is, waarop er meer geld binnenkomt. Op dit moment zijn we daar nog niet."

Guenther Steiner, Red Bull KTM Tech 3 CEO Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Steiner gelooft ook dat een winstaandeel riskant kan zijn: "Zo'n stap kan ook averechts uitpakken. Stel je voor dat wij allemaal, als fabrikanten of als teams, zeggen dat we een deel van de winst willen.

"En dan daalt de winst ineens. Waar staan we dan? Niet erg slim. Iedereen gaat er altijd van uit dat dingen sowieso alleen maar beter blijven worden. Maar soms moet je één stap terug doen voordat je er twee vooruit kunt zetten.

"Als je dat risico afweegt, denk ik dat de status quo beter is. Laten we de zaken voorlopig laten zoals ze zijn, kijken hoe het zich ontwikkelt, en dan weer samenkomen en bekijken wat haalbaar is voor het volgende contract."

De komende vijf jaar zullen laten zien hoe Liberty Media, MotoGP SEG en de teams MotoGP als product verder ontwikkelen. Met 11 teams is daarvoor een stabiele basis gecreëerd.

'Gigantisme' in de sport sinds de pandemie

Kijkend naar de sportwereld in het algemeen heeft zich sinds COVID-19 een soort 'gigantisme' verspreid.

De F1-kalender is uitgebreid naar 24 races plus zes sprints en MotoGP is gegroeid naar 22, met sprints tijdens elk raceweekend. Ondertussen werd het FIFA World Cup uitgebreid van 32 naar 48 landen en in totaal 104 wedstrijden.

Race start Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ik denk dat dat de maatschappij is," meent Steiner. "We willen allemaal altijd meer, we consumeren meer. Maar ik denk dat we simpelweg meer technologische middelen hebben om meer te consumeren.

"En zolang mensen dat willen, denk ik dat je mensen moet geven wat ze willen. Na de pandemie ging het ineens los, bijna zonder enige grens.

"De grens is simpelweg het menselijk lichaam, want meer dan dat kun je niet doen. En waarom dat sinds de pandemie zo is, weet ik niet, maar ik denk gewoon dat de wereld verandert, evolueert. We krijgen voortdurend meer aangeboden.

"Gemakkelijke toegang. Vroeger waren mensen al blij als ze één tv-zender hadden waarop ze een race konden kijken. Vandaag kies je tussen iPad, tv, telefoon, God weet wat nog meer.

"Ik denk dat het zichzelf wel zal uitbalanceren wanneer genoeg genoeg is. Ik heb altijd de zorg gehad dat F1 op een gegeven moment een verzadigingspunt zou bereiken, waarop mensen zeggen: 'Ik wil geen 24 races kijken, ik wil er maar 16'."

Maar Steiner gelooft dat Liberty Media in F1 de juiste balans heeft gevonden, dat deze oververzadiging niet is gebeurd, en dat zelfs 24 races commercieel succesvol zijn.

"Er zijn sprintraces, er zijn stratencircuits, er zijn nachtraces, er is van alles. Elke race heeft iets speciaals, en daarom kijken mensen ernaar," zei hij.

"Als je een standaardaanpak had, denk ik dat het moeilijk zou zijn om 24 races succesvol in de markt te zetten."

Lees ook: MotoGP Waarom de overstappen van Marquez en Mir naar Gresini twee compleet verschillende verhalen zijn