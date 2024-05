Eerder deze maand kondigde MotoGP het kader voor de technische reglementen aan dat in 2027 in werking zal treden. Het meest opvallende was de overstap van 1000cc motorblokken naar 850cc, maar ook zullen er minder aerodynamische onderdelen toegestaan worden.

Volgens Dorna, de promotor van de serie, zijn er echter geen plannen om de technische reglementen voor de Moto2- en Moto3-opleidingsklassen de komende jaren te wijzigen. Carlos Ezpeleta, sportief directeur bij Dorna, zegt het volgende daarover: “Het is een gesprek dat we te zijner tijd met de FIM zullen voeren, maar de filosofie op dit moment is dat zowel Moto2 als Moto3 prima werken. Dit blijkt uit de indrukwekkende prestaties van de coureurs die naar de MotoGP-klasse doorstromen.”

“We verwachten geen grote veranderingen in deze klassen op korte termijn en zullen veranderingen doorvoeren wanneer we denken dat dat nodig is. Zoals je weet, hebben we in de MotoGP-klasse vijfjarige termijnen met dezelfde reglementen, en dat is niet het geval binnen Moto2 en Moto3. Daar zijn we flexibeler in de timing.”

Evolutie van de MotoGP-opleidingsklassen

De Moto2-klasse werd in 2010 opgericht ter vervanging van de tweetakt 250cc-categorie. Bij de oorspronkelijke Moto2-klasse maakten de fabrikanten hun eigen chassis, die werd aangedreven door een viertakt 600cc Honda-motor. De laatste grote technische wijziging in Moto2 vond plaats in 2019, toen de 600cc Honda-motoren werden vervangen door driecilinder 765cc Triumph-motoren. Moto3 verving de tweetakt 125cc-klasse in 2012, met de overstap naar een viertakt 250cc-formule. Sindsdien zijn er geen grote technische reglementswijzigingen geweest.

MotoGP schakelde in 2002 over naar een viertaktmotorformule, terwijl Moto2 pas acht jaar later volgde en de lichtgewichtklasse er een decennium over deed om over te stappen op viertaktmotoren. Dit staat in lijn met de uitspraken van Ezpeleta, die nu dus ook niet happig is op een spoedige herziening van het technische reglement. Hoewel de motorinhoud van Moto2 en MotoGP in 2027 dichter bij elkaar komt, zullen verschillende factoren ervoor zorgen dat er geen gelijkwaardige rondetijden tussen beide motoren zullen zijn.

Nieuwe fabrikanten niet geraadpleegd over MotoGP-regels voor 2027

Een belangrijk element van de MotoGP-reglementen voor 2027 is dat een nieuw technische reglement de deur opent voor nieuwe fabrikanten om zich bij de grid aan te sluiten. BMW heeft al interesse getoond, terwijl Liberty Media – die Dorna eerder dit jaar voor 4,2 miljard euro overnam – aangeeft veel interesse van potentiële fabrikanten te hebben ontvangen.

Carlos Ezpeleta verklaart dat er geen externe fabrikanten zijn geraadpleegd over de regels voor 2027, maar verwacht dat zij zich aangetrokken zullen voelen door het nieuwe kader. “De realiteit is dat we proberen de sport zo goed mogelijk te maken voor onze huidige fabrikanten,” legde hij uit. “We veronderstellen dat dit nieuwe fabrikanten zal aantrekken, of misschien in de toekomst nieuwe fabrikanten zal aantrekken, omdat de reglementen logisch zijn en MotoGP daardoor beter zal worden. Geen specifieke gesprekken met andere fabrikanten hebben invloed gehad op de discussies over de reglementen voor 2027”, aldus Dorna’s sportief directeur.