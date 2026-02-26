De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026
Álex Márquez heeft een grote les getrokken uit 2025, het eerste jaar waarin hij zich mengde in de strijd om de MotoGP-titel. Van zijn vormdip midden in dat seizoen heeft de Gresini-rijder veel geleerd.
Foto door: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images
In 2025 was Álex Márquez misschien wel de grootste verrassing van het MotoGP-seizoen. De voorheen relatief vaak bekritiseerde rijder wist zich voor het eerst in de strijd om de wereldtitel te mengen op een één jaar oude Ducati van Gresini Racing. Het leverde hem de tweede plek in de titelstrijd op - en het nieuwste materiaal van Ducati voor 2026.
Met de GP26 mag Márquez proberen te bewijzen dat zijn tweede plek in de eindstand geen toevalstreffer was. Dat belooft op voorhand geen eenvoudige klus te worden, want op basis van de wintertests in Sepang en Buriram lijkt de concurrentie groot. Die lijkt dit jaar niet alleen van Marc Márquez te komen, maar ook van Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi en mogelijk nog enkele verrassingen.
Toch kijkt Márquez met vertrouwen uit naar het nieuwe MotoGP-seizoen. "Ik voel me dit jaar beter voorbereid, omdat de stap die we vorig jaar hebben gezet ten opzichte van 2024 behoorlijk groot was en ik toen niet de ervaring had om bepaalde situaties op de juiste manier aan te pakken", legt hij uit in Buriram, waar het seizoen dit weekend wordt geopend met de GP van Thailand.
Zo miste Márquez vorig jaar naar eigen zeggen de ervaring om voor de wereldtitel te vechten en om het duel aan te gaan met zijn broer Marc. Daar komt nog bij dat hij op een gegeven moment te veel aan het kampioenschap begon te denken. "In die periode begon ik die fouten te maken, in Brno, in Balaton Park en dergelijke", erkent hij.
Dat wil Márquez in 2026 dus anders aanpakken. "Ik denk dus dat het die fouten uit het verleden zijn die ik dit jaar wil oplossen. Hopelijk zitten we opnieuw in dezelfde situatie en krijg ik dan de kans om die ervaring te benutten. Maar om dat punt te bereiken, moeten we in het eerste deel van het seizoen ons werk goed doen en proberen hetzelfde niveau te halen als vorig jaar."
Álex Märquez gaat zijn benadering niet veranderen na een voor hem zeer succesvol 2025.
Foto door: Steve Wobser / Getty Images
Toch beseft Márquez ook dat alleen hetzelfde niveau behalen als in 2025 niet genoeg is om een gooi naar de wereldtitel te doen. Idealiter weet de rijder uit Cervera zijn niveau nog een tandje op te krikken en weet hij dat op consistente wijze vast te houden.
"Het zou al een goed seizoen zijn als we de prestaties van vorig jaar herhalen. 2025 was een geweldig jaar voor ons, maar je wilt altijd nog een beetje meer", aldus Márquez. "We moeten onze mentaliteit niet veranderen, race voor race werken en op elk circuit het maximale eruit proberen te halen. Het zal heel moeilijk zijn om op alle circuits de snelste te zijn, daarom zeg ik dat consistentie de sleutel zal zijn."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Video: Max Verstappen legt het nieuwe Formule 1-reglement uit
De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026
Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint
Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties