De grote les uit 2025 die Álex Márquez wil toepassen in MotoGP 2026

In 2025 was Álex Márquez misschien wel de grootste verrassing van het MotoGP-seizoen. De voorheen relatief vaak bekritiseerde rijder wist zich voor het eerst in de strijd om de wereldtitel te mengen op een één jaar oude Ducati van Gresini Racing. Het leverde hem de tweede plek in de titelstrijd op - en het nieuwste materiaal van Ducati voor 2026.

Met de GP26 mag Márquez proberen te bewijzen dat zijn tweede plek in de eindstand geen toevalstreffer was. Dat belooft op voorhand geen eenvoudige klus te worden, want op basis van de wintertests in Sepang en Buriram lijkt de concurrentie groot. Die lijkt dit jaar niet alleen van Marc Márquez te komen, maar ook van Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi en mogelijk nog enkele verrassingen.

Toch kijkt Márquez met vertrouwen uit naar het nieuwe MotoGP-seizoen. "Ik voel me dit jaar beter voorbereid, omdat de stap die we vorig jaar hebben gezet ten opzichte van 2024 behoorlijk groot was en ik toen niet de ervaring had om bepaalde situaties op de juiste manier aan te pakken", legt hij uit in Buriram, waar het seizoen dit weekend wordt geopend met de GP van Thailand.

Zo miste Márquez vorig jaar naar eigen zeggen de ervaring om voor de wereldtitel te vechten en om het duel aan te gaan met zijn broer Marc. Daar komt nog bij dat hij op een gegeven moment te veel aan het kampioenschap begon te denken. "In die periode begon ik die fouten te maken, in Brno, in Balaton Park en dergelijke", erkent hij.

Dat wil Márquez in 2026 dus anders aanpakken. "Ik denk dus dat het die fouten uit het verleden zijn die ik dit jaar wil oplossen. Hopelijk zitten we opnieuw in dezelfde situatie en krijg ik dan de kans om die ervaring te benutten. Maar om dat punt te bereiken, moeten we in het eerste deel van het seizoen ons werk goed doen en proberen hetzelfde niveau te halen als vorig jaar."

Álex Märquez gaat zijn benadering niet veranderen na een voor hem zeer succesvol 2025. Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Toch beseft Márquez ook dat alleen hetzelfde niveau behalen als in 2025 niet genoeg is om een gooi naar de wereldtitel te doen. Idealiter weet de rijder uit Cervera zijn niveau nog een tandje op te krikken en weet hij dat op consistente wijze vast te houden.

"Het zou al een goed seizoen zijn als we de prestaties van vorig jaar herhalen. 2025 was een geweldig jaar voor ons, maar je wilt altijd nog een beetje meer", aldus Márquez. "We moeten onze mentaliteit niet veranderen, race voor race werken en op elk circuit het maximale eruit proberen te halen. Het zal heel moeilijk zijn om op alle circuits de snelste te zijn, daarom zeg ik dat consistentie de sleutel zal zijn."