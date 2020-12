Gresini vanaf 2022 niet langer het Aprilia-fabrieksteam

Gresini staat al sinds 1997 als satellietteam op de startopstelling van de topklasse van de motorsport. Sindsdien heeft de formatie 14 overwinningen en 41 podiumplaatsen behaald. Eind 2014 nam het team afscheid van Honda en sloeg de handen ineen met Aprilia. Het Italiaanse merk profiteerde zo van de financiële voordelen voor onafhankelijke teams. Vanaf 2022 staat Gresini echter weer op eigen benen, zo heeft de equipe bekendgemaakt. Het team heeft een nieuwe vijfjarige deal met de IRTA getekend.

“We zijn blij deze aankondiging met IRTA (International Race Teams Association) bekend te maken. Daardoor zijn we vanaf 2022 nog zeker vijf jaar te zien in de MotoGP”, aldus de teambaas. “We zullen niet langer Aprilia als fabrieksteam vertegenwoordigen, dus we gaan door als ‘Independent Team’. Dat doen we met net zoveel commitment en wil. Er is veel werk te verzetten en vele zaken moeten gedefinieerd en gecommuniceerd worden. We zijn al begonnen aan dit enorme project en de details worden later bekendgemaakt.”

Van de huidige grid is Gresini tot op heden het enige team dat zich officieel na 2022 verbonden heeft aan de MotoGP. KTM is vooralsnog de enige fabrikant die het nieuwe contract heeft getekend.