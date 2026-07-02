Gresini contracteert Mir en Holgado met tweejarige MotoGP-deals

Gresini heeft de aanstelling van Joan Mir en Daniel Holgado voor het MotoGP-seizoen 2027 aangekondigd.

Het team dat eigendom is van Fausto Gresini's weduwe, Nadia Padovani, kondigde via zijn sociale media de komst van Mir en Holgado voor de komende twee seizoenen aan, waarin zij Alex Marquez en Fermin Aldeguer, de huidige rijders van de in Faenza gevestigde formatie, zullen vervangen.

Mir zal van Honda overstappen naar het Italiaanse team, waar hij dit jaar zijn vierde seizoen voltooit.

De Mallorcaanse rijder, die in 2017 de wereldtitel in de Moto3 behaalde, promoveerde in 2019 met Suzuki naar de koningsklasse, waarmee hij een jaar later MotoGP-wereldkampioen werd.

Na Suzuki's terugtrekking uit de MotoGP eind 2022 heeft Mir vier jaar bij Honda volgemaakt, maar hij kwam erbij op het moment dat het team in een neerwaartse spiraal terechtkwam.

Mir heeft een tweejarige overeenkomst bereikt met de Italiaanse formatie en zal racen als rijder onder contract bij het Gresini-team, met privé-materiaal, zonder enige contractuele relatie met Ducati.

Daniel Holgado, CFMOTO Aspar Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Kort voor Mirs officiële aankondiging deze donderdag bevestigde Gresini ook de komst van de jonge rijder Holgado, wat betekent dat het Italiaanse team zijn huidige rijdersbezetting volledig zal vernieuwen.

Holgado maakte in 2021 zijn debuut in het Moto3-wereldkampioenschap en eindigde in 2024 als tweede in de titelstrijd, voorafgaand aan een overstap naar Moto2 in 2025 met Aspar.

Vorig jaar behaalde Holgado twee overwinningen en eindigde hij als zesde in de Moto2-stand. Dit jaar begon Holgado het seizoen met een derde plaats in Thailand en een overwinning in Brazilië, waarmee hij na de eerste twee races aan de leiding ging in het kampioenschap, wat de interesse wekte van meerdere MotoGP-teams, waarbij Gresini erin slaagde een akkoord te bereiken voor de komende twee seizoenen.

De aankondigingen van Mir en Holgado voegen zich bij de lange lijst van verlengingen en aanwinsten die plaatsvinden in de MotoGP, nadat de fabrikanten, teams en het kampioenschap het 'Concorde Agreement' bereikten.