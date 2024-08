Gresini bevestigt komst van Moto2-talent voor MotoGP-seizoen 2025

Kort na de start van het huidige MotoGP-seizoen kondigde Ducati al aan dat Fermín Aldeguer bij de fabrikant heeft getekend om in 2025 te debuteren in de koningsklasse. Destijds werd nog niet bekendgemaakt bij welk team de jonge Spanjaard gestald zou worden. In eerste instantie dacht het Italiaanse merk aan Pramac, maar dat team stapt per 2025 over op motorfietsen van Yamaha. Doordat de line-up van VR46 en het fabrieksteam al even rond zijn, bleef Gresini Racing uiteindelijk over als enige optie. Woensdag heeft het Italiaanse team dan ook bevestigd wat al even in de lucht hing, namelijk dat Aldeguer volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Álex Márquez wordt.

Aldeguer wordt bij Gresini Racing de opvolger van Marc Márquez. De zesvoudig MotoGP-kampioen komt dit jaar voor het eerst uit voor de kleine renstal uit Faenza, maar het eerste seizoen van de samenwerking blijkt ook meteen het laatste te zijn. Márquez heeft promotie afgedwongen naar het fabrieksteam van Ducati, waardoor hij volgend jaar naast Francesco Bagnaia plaatsneemt op een Ducati GP25. De fabrikant was in eerste instantie ook van plan om Aldeguer te voorzien van het nieuwste materiaal. De overstap van Pramac naar Yamaha heeft Ducati er echter toe gedwongen om het aantal GP25's te reduceren tot drie. Dat betekent dat Aldeguer genoegen moet nemen met een GP24, de motorfiets die dit jaar door de rijders van het fabrieksteam en Pramac wordt gebruikt.

De nog altijd pas 19-jarige Aldeguer debuteert in 2025 in de MotoGP, maar hij heeft inmiddels ruim drie jaar ervaring in het wereldkampioenschap. De rijder uit Murcia debuteerde na een titel in het EK Stock600 in 2021 in de elektrische MotoE en de Moto2, wat hij combineerde met een campagne in het CEV Moto2. In dat laatste kampioenschap werd hij overtuigend kampioen op een Boscoscuro, hetzelfde merk als waar hij sinds 2022 fulltime op racet in het Moto2-wereldkampioenschap. Vorig jaar zegevierde Aldeguer vijf keer in de Moto2, waaronder in de laatste vier races op rij, op weg naar de derde plek in het kampioenschap. Dit jaar won hij ook al twee Grands Prix, maar door wisselvallige resultaten moet hij het voorlopig doen met de vijfde plek in de titelstrijd.