Graziano Rossi: “Yamaha heeft Valentino goed behandeld”

Dankzij de steeds groter wordende druk op de rijdersmarkt moest Yamaha begin dit jaar doorpakken en de line-up voor het fabrieksteam vastleggen. De keuze viel op Maverick Viñales en Fabio Quartararo. Daardoor was er voor Rossi geen plek meer in het fabrieksteam, maar hij had daar wel begrip voor. Ook Graziano Rossi, voormalig Grand Prix-winnaar en vader van Valentino, heeft begrip voor de situatie.

“Yamaha zet op dit moment op drie rijders in, Valentino is een van de drie Yamaha-rijders die echt voor goede resultaten kan vechten”, zei hij in gesprek met Motorsport.com. “Het merk houdt verder vast aan Quartararo en Viñales. Yamaha vroeg Valentino of hij zijn plannen voor 2021 en 2022 wilde delen. Vale reageerde dat hij vijf of zes races de tijd nodig had om te begrijpen wat hij en de motor kunnen, pas daarna wilde hij beslissen. Op dat moment heeft Yamaha hem aangeboden een officiële motor in te zetten bij Team Petronas. Dat team heeft het vorig jaar met de semi-fabrieks Yamaha heel goed gedaan. Daarnaast speelde Petronas ook een rol in de voorbije zes F1-kampioenschappen. Wat mij betreft is hij goed behandeld, ook omdat de motor een fabrieksspec is. Ik denk dat Valentino een goed aanbod gehad heeft gekregen.”

Mocht het in de beginfase van het seizoen erg goed gaan, verwacht Rossi senior dat zijn zoon misschien nog wel iets eerder uitsluitsel geeft over zijn toekomst. Mocht Il Dottore dan besluiten met pensioen te gaan, gaat er wel wat veranderen op de circuits: “We moeten zien hoe het uit gaat pakken. Ik denk dat de MotoGP-grid wel ongeveer hetzelfde zal blijven, maar het is de vraag of dat op de tribunes ook zo is. Ik denk het niet.”

Rossi groeide uit tot een wereldwijd icoon en zette de motorsport op de kaart. Ook Graziano had nooit verwacht dat zijn zoon zo ver zou komen. “Dat had ik niet verwacht. Ik wist pas dat hij een kampioen kon worden toen hij zijn eerste race in de 500cc won. Tot op dat moment had hij in alle categorieën gewonnen, maar echte kampioenen doen dat in de 500cc. Toen hij daar won, wist ik dat hij een echte racer zou worden.”

Met medewerking van Antonio Russo, Motorsport.com Zwitserland