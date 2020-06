Grand Prix-legende Carlo Ubbiali (90) overleden

Ubbiali domineerde het wereldkampioenschap in de jaren vijftig. Twee jaar na zijn debuut in 1949 pakte hij zijn eerste wereldtitel in de 125cc-klasse. Een jaar later greep hij met zijn Mondial-machine naast de titel en besloot om die reden te verkassen naar MV Agusta. De rest van zijn carrière reed hij voor dat merk.

Hij was niet meteen succesvol, pas in 1955 wist hij voor de tweede keer beslag te leggen op de 125cc-titel. Dat seizoen debuteerde hij overigens ook in de 250cc-klasse en het duurde niet lang voordat Ubbiali ook daar succes had. In 1956 pakte hij zijn eerste dubbele titel, in 250cc won hij elke race en in de lichtere klasse schreef hij op een na alle wedstrijden op zijn naam.

In 1958 pakte Ubbiali nog een wereldtitel in de 125cc-klasse. 1959 en 1960, de laatste jaren van zijn carrière, waren het meest succesvol voor Ubbiali. In beide klassen pakte hij in 1959 de wereldtitel, hetzelfde herhaalde hij een jaar later. Ook op het TT Circuit van Assen was Ubbiali met zeven overwinningen behoorlijk succesvol. Het circuit op de Drentse hei was in 1949 bovendien de plek waar hij zijn eerste WK-podium pakte.

Op 31-jarige leeftijd besloot Ubbiali vervolgens een punt achter zijn carrière te zetten. Met negen wereldtitels en 39 overwinningen uit 71 starts behoort hij nog altijd tot een van de meest gedecoreerde rijders uit de geschiedenis van het wereldkampioenschap.

Vorige maand werd Ubbiali met ademhalingsproblemen opgenomen in het ziekenhuis van Bergamo, waar hij dinsdag op 90-jarige leeftijd overleed.