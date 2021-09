Van Dulmen was donderdag met de fiets onderweg toen hij op de kruising van de Onderwaard-Bernseweg in Ammerzoden geschept werd door een bestelwagen. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten. Van Dulmen kampte al enige tijd met een mindere gezondheid.

Van Dulmen vormde in de jaren zeventig en tachtig een berucht trio met Wil Hartog en Jack Middelburg. Het drietal stond bekend als ‘De Grote Drie’. Van Dulmen stond te boek als een uitstekend coureur en fungeerde ook als testrijder voor verschillende projecten. Toch reed Van Dulmen nooit in dienst van een fabrieksteam. Hij behaalde zijn grootste successen als privérijder.

In 1979 won Van Dulmen de Grand Prix van Finland in de 500cc-klasse, twee jaar later werd hij tweede in de TT van Assen. Ook op latere leeftijd deed Van Dulmen nog heel aardig mee. In 1985 was Van Dulmen 37 jaar toen hij op het TT Circuit nog vierde werd. In 1986 zei Van Dulmen de motorsport vaarwel om zich te richten op het runnen van een transportbedrijf.