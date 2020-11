Morbidelli grijpt pole in zinderende kwalificatie GP van Valencia

De titelstrijd kan dit weekend beslist worden in de voorlaatste ronde van het MotoGP-kampioenschap en in de kwalificatie kon WK-leider Joan Mir al voorsorteren op een goede uitgangspositie voor de race. Met zijn voornaamste concurrenten in Q1 werd het een interessante zaterdagmiddag op het Circuit Ricardo Tormo, even buiten Valencia.

Kwalificatie 1

Met Alex Rins en Fabio Quartararo als voornaamste tegenstanders van Mir in het MotoGP-klassement waren de belangen in Q1 direct duidelijk. In de eerste run was Brad Binder tot twee keer toe de snelste, hij stond met een 1.30.810 aan kop. Hij was bezig aan nog een snellere ronde, maar die moest hij afbreken toen Alex Marquez recht voor hem van zijn RC213V gelanceerd werd. Marquez ging er met een enorme highsider af en bleef even op de grond liggen. Na enkele seconden stond de Spanjaard weer op zijn benen en keerde hij terug naar de pitbox.

Quartararo stond op de tweede plaats na de eerste run en dat bleek genoeg te zijn. Zijn 1.30.959 werd niet meer verbeterd en dat had er mede mee te maken dat de regen weer even op de baan terugkeerde. Binder en Quartararo gingen door naar Q2, voor Cal Crutchlow was het voorbij. Hij werd derde. Belangrijker was dat ook Alex Rins in Q1 bleef steken. Hij verbeterde zich nog enigszins in de laatste run, maar het was niet genoeg om in aanmerking te komen voor de eerste twee plekken.

Danilo Petrucci werd vijfde voor Valentino Rossi en Andrea Dovizioso. Ook voor Dovizioso wordt het daarmee een nog lastiger verhaal om kans te maken op de wereldtitel. Stefan Bradl werd achtste voor Tito Rabat en Alex Marquez. De jonge Spanjaard kwam ondanks zijn zware crash wel weer op de baan, hij wist zich niet te verbeteren en start zondag als twintigste. Lorenzo Savadori was de hekkensluiter.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Kwalificatie 1

Kwalificatie 2

Terwijl het zachtjes miezerde waren de twaalf coureurs klaar om te beginnen aan het beslissende deel van de kwalificatie. Binder en Quartararo voegden zich bij het tiental dat zich al geplaatst had in VT3. En juist die twee namen waardevolle ervaring uit Q1 mee die ze konden gebruiken om vanaf het begin sterk te zijn in het belangrijkste kwartier van de zaterdagmiddag.

Brad Binder deed één lange run in de kwalificatie en was fantastisch onderweg. Hij noteerde een 1.30.763 als snelste tijd in zijn vijfde ronde, de andere coureurs kwamen even binnen en zagen hoe sterk de Zuid-Afrikaan onderweg was. Miguel Oliveira stond op dat moment tweede, Quartararo was derde en ook hij had geen nieuwe banden meer. De Fransman deed een lange run in de kwalificatie. En hoe zat het dan met Mir? Die stond op de tiende plaats met alleen Pecco Bagnaia en Pol Espargaro achter zich.

Het was het begin van een werkelijk zinderend slot van de kwalificatie. Binder zou zich in het slot niet meer verbeteren en holde daarom achteruit, hij had geen nieuwe band meer. Espargaro deed een poging het KTM-feest compleet te maken en even leek dat te lukken. Het merk stond met drie motoren op de eerste rij, maar daar zou het niet bij blijven. Maverick Viñales dook er onderdoor met een 1.30.645 waarna Jack Miller volgde met een 1.30.287. Hij stond daardoor op de voorlopige pole-position. De Australiër zat daarmee in de wachtkamer. Johann Zarco beet zich stuk op de tijd, hij kwam tot de derde tijd op dat moment. Aleix en Pol Espargaro kwamen niet aan de tijd van Miller.

Wat volgde was een werkelijk fantastische ronde van Franco Morbidelli. Hij reed op de 2019-Yamaha een 1.30.191 en dat was de pole-position. Johann Zarco schoof achter Miller nog naar de derde plaats, maar zag Nakagami nog langszij komen. Zarco begint daarom vanaf de vierde plaats met Pol Espargaro en Viñales naast zich. Aleix Espargaro werd zevende voor Bagnaia en Binder. Miguel Oliveira maakte de top-tien compleet, hij deelt zondag de eerste startrij met titelkandidaten Fabio Quartararo en Joan Mir. De Suzuki-man kon zich niet meer verbeteren in de slotfase.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Kwalificatie 2

Vrije training 4

Kort voor de start van de vierde vrije training viel er nog wat regen, maar dat was niet genoeg om de grip 'weg te wassen'. Ook hoefden rijders de regenbanden niet van stal te halen, het waren goede omstandigheden voor de slicks. Alex Rins noteerde de snelste tijd in deze sessie. Hij klokte een 1.30.895 en was daarmee precies een tiende sneller dan Takaaki Nakagami. Johann Zarco werd derde voor Franco Morbidelli en Joan Mir.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Valencia - Vrije training 4