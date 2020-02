GP van Thailand gaat ondanks onzekerheid over coronavirus door

Het veelbesproken coronavirus heeft sinds de uitbraak in China bijna 1.800 mensen het leven gekost met ruim 71.000 geïnfecteerden wereldwijd. De Formule 1 Grand Prix van het land, die in april plaats had moeten vinden, is reeds uitgesteld. Aangezien Thailand niet al te ver verwijderd is van China was er ook onduidelijkheid over de doorgang van de MotoGP-race op het circuit van Buriram.

De FIM, teams en organisator Dorna hebben de kwestie besproken met het Ministerie van Volksgezondheid van Thailand. Zij verzekerden dat er geen sprake is van een groot risico voor het coronavirus. De race op 22 maart gaat daarom vooralsnog gewoon volgens planning door.