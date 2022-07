Dit seizoen kunnen de tribunes bij MotoGP-evenementen voor het eerst in drie jaar weer helemaal gevuld worden. Maatregelen om het coronavirus te bestrijden zijn grotendeels verdwenen en bij sommige races zijn de tribunes weer ouderwets gevuld. De Grands Prix in Duitsland en Frankrijk waren stijf uitverkocht, het TT Circuit in Assen zat vorige maand nagenoeg vol. Maar toch zijn er ook races waar de toeschouwersaantallen achter blijven ten opzichte van de pre-corona jaren. Ook zijn de races een stuk minder aantrekkelijk.

Jonathan Rea erkent de hierboven genoteerde feiten, maar wil nog niet stellen dat het gouden MotoGP-tijdperk voorbij is. “Zo dramatisch zou ik het niet omschrijven”, zegt Rea. “Het afscheid van Valentino Rossi was gigantisch, zelfs na zijn vertrek zitten de tribunes nog vol met mensen gekleed in Rossi-merchandise. Hij is mister MotoGP. Ik ben net als jou een fan van het oude tijdperk in de sport met Nicky Hayden, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi en Marc Marquez. We kunnen echter niet zeggen dat deze nieuwe generatie minder presteert. Ze zijn niet langzamer of zwakker, ze gaan enorm snel. We zitten nu in een tijdperk met Quartararo, Rins, Mir en Bagnaia. Zij zullen hun eigen erfenis opbouwen."

Toch is er met de huidige generatie een belangrijk verschil, zie Rea. “Er was meer woede, meer rivaliteit, meer haat”, zegt de Kawasaki-rijder over de rivaliteit tussen Rossi en Marquez, Stoner en Lorenzo maar ook eerder met coureurs als Kevin Schwantz. “In de MotoGP is iedereen nu heel erg vriendelijk tegen elkaar. Dat zorgt toch wel voor minder drama dan in het verleden.”

In het WK Superbikes zijn er momenteel drie rijders die steevast voor de overwinningen vechten. In de MotoGP is dat anders. In de eerste elf races wonnen maar liefst vijf verschillende coureurs één of meerdere races. Het is daarmee eerder regel dan uitzondering dat een winnaar van de ene race de volgende er helemaal niet aan te pas komt. “Dat is ongelofelijk, daar heb ik geen verklaring voor”, zegt Rea over de chaotische uitslagen. “Ik heb het vermoeden dat de coureur niet meer helemaal de doorslag geeft. Het gaat meer om de machine. De window waarin een motor presteert is zo klein. Bij sommige races rijdt Quartararo op tien seconden van de nummer twee, de volgende wedstrijd moet hij keihard vechten om zesde te worden. Bij KTM is het anders. Ze winnen en dan rijden ze ineens weer achteraan. Het is moeilijk daar een verklaring voor te vinden.”