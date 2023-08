Gooit regen roet in eten MotoGP sprint? Coureurs vergaderen over doorgaan sprintrace De MotoGP-coureurs komen zaterdagmiddag bijeen om te bespreken of het wel verantwoordelijk is om de sprintrace in Groot-Brittannië door te laten gaan. De regen teistert al de hele dag het circuit van Silverstone en lijkt ook niet voor de sprintrace minder te worden.

Door: Laurens Stade Zoals verwacht viel zaterdagochtend de regen op het circuit van Silverstone. De tweede vrije training en daaropvolgende kwalificatie werden daardoor onder zeer lastige omstandigheden verreden. Het leidde in beide kwalificatiesessies tot meerdere crashes. Onder meer polesitter Marco Bezzecchi en nummer drie Alex Marquez gingen onderuit, evenals kampioenschapsleider Francesco Bagnaia. Als gevolg daarvan hebben de coureurs een vergadering bijeengelegd aan het begin van de zaterdagmiddag. Daarin zullen zij een besluit moeten nemen of de sprintrace doorgang kan vinden. Deze sprintrace staat gepland voor 15.00 uur Britse tijd, 16.00 uur in Nederland. Loris Capirossi, veiligheidsfunctionaris van de FIM die fungeert als contactpersoon tussen de rijders en kampioenschapspromotor Dorna Sports, zal naar verwachting ook aanwezig zijn bij de bijeenkomst. Na de kwalificatie uitte Alex Marquez al kritiek op het gebrek aan ingrijpen van de wedstrijdleiding. Hij vond dat er door de hoeveelheid crashes te veel rotzooi op de baan lag. Als het aan de Gresini-rijder had gelegen, zou Q2 stilgelegd zijn om de rotzooi op te ruimen. Hij vergeleek het handelen van de wedstrijdleiding met dat van regionale kampioenschappen. Polesitter Bezzecchi vroeg zich hardop af of de sprintrace wel doorgang kon vinden, gezien de gevaarlijke omstandigheden. Silverstone en regen vormde eerder al een gevaarlijke combinatie voor de MotoGP. In 2018 waren er problemen met de drainage, waardoor de Grand Prix van zondag afgelast moest worden omdat zij de omstandigheden te gevaarlijk achtten. Het goede nieuws voor de MotoGP lijkt dat het zondag grotendeels droog zal blijven. De Grand Prix van Groot-Brittannië staat gepland voor 14.00 uur Nederlandse tijd.