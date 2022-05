Gokje pakt goed uit voor Bagnaia: “Het gevoel was ineens terug”

Bagnaia claimde pole-position met een nieuw ronderecord in de kwalificatie voor de Franse Grand Prix. Het is zijn tweede pole van het seizoen. Het verschil met teamgenoot Jack Miller was slechts 69 duizendsten, maar dat was al een meevaller nadat het in de vierde training voor geen meter liep bij de vice-kampioen. Bagnaia nam in overleg met zijn crew-chief Christian Gabarrini en de engineer van schokdemperleverancier Ohlins een gokje. Het pakte goed uit.

“Ik was vanochtend wel tevreden, maar het is makkelijker om hard te gaan als het iets koeler is”, zegt Bagnaia. “In de vierde training wist ik niet zo zeker of het halen van pole-position mogelijk was, ik voelde me heel slecht. Het remmen was een groot probleem. In de kwalificatie nam ik een gokje met mijn crew-chief en de technicus van Ohlins. Het gevoel was gewoon niet heel goed. Deze kleine aanpassing maakte een groot verschil, het gevoel was terug. De grip werd beter en ik kon ook beter remmen. Het voelde geweldig en dat leverde deze pole-position op. Ik ben blij dat we dit gevonden hebben, ik denk dat we nu ook klaar zijn voor morgen.”

Bagnaia verwacht zondag opnieuw een duel met WK-leider Fabio Quartararo, tegen wie hij het twee weken geleden in Jerez ook al op moest nemen. De regen kan echter een rol spelen in de race, want zo werkt het nu eenmaal in Le Mans. “Fabio is zeker de te kloppen rijder”, schuift Bagnaia de favorietenrol af. “Maar ik denk dat het na deze aanpassing in de kwalificatie wel spannender gaat zijn. Het is moeilijk te zeggen, we verwachten zondag toch wel wat regen, maar dat hoeft van mij niet. Als het droog is en ik goed kan beginnen, dan zal ik vanaf het begin pushen en proberen om een voorsprong te nemen. Maar in de regen wordt het een ander verhaal. Dat kun je niet pushen, dan moet je de situatie managen. Het kan een moeilijke dag worden.”