"Goede verandering": MotoGP-rijders blij met nieuwe hoofdsteward

De afgelopen maanden kwam huidige MotoGP-hoofdsteward Freddie Spencer regelmatig onder vuur te liggen wegens inconsistente besluiten bij incidenten. De tweevoudig 500cc-wereldkampioen weet inmiddels dat hij bezig is aan zijn laatste jaar in de functie. Volgend jaar wordt hij vervangen door voormalig Grand Prix- en World Superbike-rijder Simon Crafar, die momenteel nog voor de MotoGP werkt als commentator en analist. Er wordt veel verwacht van de Nieuw-Zeelander, en Jorge Martín ziet het als een goede verandering.

"Het is een grote verandering, maar wel een heel goede verandering", vertelt de kampioenschapsleider. "Ik ken Simon best goed en ik weet ook dat hij nog steeds rijdt. Hij begrijpt denk ik absoluut beter hoe de motor beweegt en hoe de dingen zijn veranderd. Hij kan verschillende situaties iets beter vanuit beide kanten bekijken. Hij praat ook altijd met ons om de sport te begrijpen, dingen van ons te leren en ons vragen te stellen. Ik weet dus zeker dat hij goed zal presteren in zijn nieuwe functie."

Eerder dit jaar leverde Johann Zarco forse kritiek op Spencer. Na de Spaanse Grand Prix noemde hij de Amerikaan ongeschikt voor zijn functie, met vooral veel frustratie over het gebrek aan communicatie richting de teams en rijders. Daardoor was er veel onbegrip over de genomen besluiten. Crafar spreekt de teams en rijders daarentegen regelmatig vanwege zijn werk voor de televisie en dus verwacht Francesco Bagnaia dat de rol van hoofdsteward goed bij hem past. "Het is een van de lastigste banen in de paddock, want dergelijke beslissingen zijn niet makkelijk", zegt de regerend kampioen van Ducati. "Wat goed is aan Simon, is dat je een goed gesprek met hem kan voeren. Ieder weekend spreken we hem vaak. Als hij telkens dezelfde lijn aan kan houden, dan kan hij goed werk leveren. Maar het is zeker geen makkelijke klus."

'Onmogelijk iedereen tevreden te houden'

Ook zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Márquez erkent dat Crafar aan een lastige klus begint als hoofdsteward. "Ik wens Simon heel veel succes. Ik wens hem het beste, want het is een moeilijke positie. Het is als een scheidsrechter in het voetbal: je kunt onmogelijk iedereen tevreden houden", legt de Gresini-rijder uit. Wel is er overal vertrouwen in de kunde van Crafar, die tot in de vroege jaren 2000 op hoog niveau racete. Tegenwoordig rijdt hij nog altijd met productiemotoren over de Grand Prix-circuits. Met die ervaring op zak zou Crafar een beter begrip moeten hebben van de hedendaagse MotoGP en zou hij geschikter moeten zijn om te oordelen over incidenten tussen rijders, vermoedt Marco Bezzecchi.

"Ik denk dat hij het racen beter begrijpt, want hij is zelf rijder geweest. Dat gold ook voor Freddie, maar dat was in een totaal ander tijdperk", verklaart de naar Aprilia vertrekkende Italiaan zijn standpunt. "Crafar reed ook in een verder verleden, maar hij is al die jaren naar de MotoGP blijven komen. Hopelijk kan hij goed werk leveren. Dat hoop ik enorm, want ik vind hem heel aardig. Ik weet echter ook dat het moeilijk wordt. Als ze hem hebben gekozen, dan hebben ze daar goede redenen voor."