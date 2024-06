Dall'Igna stelt gerust: "Ducati blijft Martín steunen in 2024"

Ducati heeft na de Grand Prix van Italië knopen doorgehakt over de identiteit van de teamgenoot van Francesco Bagnaia in 2025. Dat wordt Marc Márquez, die dat in de eerste zeven Grands Prix van dit seizoen op de GP23 van Gresini Racing heeft afgedwongen. Enea Bastianini moet dus plaatsmaken, terwijl Jorge Martín vanuit Pramac geen promotie kan maken naar het fabrieksteam. De Spanjaard heeft dan ook eieren voor zijn geld gekozen en heeft maandag een contract getekend bij het fabrieksteam van Aprilia. Na vier jaar binnen de gelederen van Ducati neemt Martín eind 2024 dus afscheid van het Italiaanse merk.

Er werd her en der gevreesd dat de aankondiging van Martíns vertrek ervoor zou zorgen dat hij de rest van het seizoen minder ondersteuning krijgt vanuit Ducati, iets wat in de strijd om de wereldtitel van groot belang is. Dat blijkt echter niet het geval. "We doen aan sport, dus we moeten in de eerste plaats sportief zijn", zegt algemeen directeur Gigi Dall'Igna van Ducati Corse over de houding van de fabrikant richting Martín tijdens de rest van het seizoen. "Er kan niets gezegd worden over ons management van de klantenmotoren. Iedereen heeft de kans gekregen om zijn talenten te ontwikkelen. Zo zal het tussen nu en het einde van het jaar ook gaan met Martín. Hij zal niets tekortkomen qua ondersteuning, zowel technisch als menselijk."

Mogelijk verliest Ducati na 2024 niet alleen Martín, maar ook zijn huidige werkgever Pramac. Het Italiaanse team rijdt al jarenlang met fabrieksmateriaal van het merk uit Bologna en doet dat in principe in 2025 en 2026 ook, maar Yamaha wil de formatie ook graag van motoren voorzien. Dall'Igna is niet helemaal zeker dat Pramac blijft. "Er is een reëel risico. De hele motorwereld wil dat Pramac iets anders doet dan bij Ducati blijven. Het zou zowel persoonlijk als sportief gezien pijnlijk zijn, omdat Pramac en [Paolo] Campinoti al zo lang bij ons zijn. Ze zijn onderdeel van het succes dat we nu hebben. Het zou een teleurstelling zijn, maar het gevaar is er inderdaad."