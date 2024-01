Ondanks een doorlopend contract heeft Marc Marquez eind 2023 na elf jaar afscheid genomen van het fabrieksteam van Honda. In het aankomende seizoen komt de zesvoudig MotoGP-kampioen uit voor Gresini Racing, waar hij op de 2023-versie van de Ducati stapt. De deal leek vooral met dank aan het kleine Italiaanse team en zonder inmenging van Ducati tot stand te komen, maar op de achtergrond speelde Gigi Dall'Igna ook een niet te verwaarlozen rol. De engineer, die inmiddels algemeen directeur van Ducati's race-afdeling is, heeft na het rondkomen van de deal al aangegeven dat het hem met trots vervult dat een succesvolle rijder als Marquez op zijn creatie wil racen en daarvoor de zekerheid van Honda durft op te geven.

Wel werden her en der beren op de weg gezien, want de komst van Marquez zou binnen Ducati voor onrust onder de rijders kunnen zorgen. Dat is iets waar de fabrikant uit Borgo Panigale de laatste jaren juist weinig mee te maken had door goede onderlinge verstandhoudingen en duidelijke afspraken. Toch ziet Dall'Igna het aantrekken van Marquez niet als een probleem. "Eerlijk gezegd zie ik niet waarom Marc een probleem zou moeten zijn voor Ducati. Is het contraproductief dat een kampioen met jouw motor wil racen?", vraagt hij zich af in gesprek met Motorsport.com. "Ik zie niet in hoe dat een nadeel zou kunnen zijn. We zijn op zoek naar competitieve rijders die op onze motor willen rijden, dat is ons doel."

Winst met ouder materiaal geen probleem voor Ducati

Marquez krijgt bij Ducati dus niet de beschikking over het nieuwste materiaal, want hij moet het bij Gresini doen met de motorfiets waarmee Francesco Bagnaia in 2023 wereldkampioen werd. Fabrikanten hebben vaak liever niet dat ouder materiaal het wint van de nieuwere versie van de motor, maar daar is bij Ducati en Dall'Igna geen sprake van. "Als Marc het volgende kampioenschap wint, dan is dat omdat hij de beste was en omdat hij dat verdiende. De vergelijking is heel eenvoudig. Ik zie niet in hoe dit het imago van Ducati kan schaden. Ik heb nooit gezegd dat de motor of de rijder belangrijker is. Het is uiteindelijk de combinatie die wint", verklaart Dall'Igna.

"Ik heb het nooit een probleem gevonden als iemand het kampioenschap won met een prototype van het jaar ervoor. Gabor Talmacsi won de 125cc-titel [in 2007] op een Aprilia die een jaar ouder was dan die van directe rivaal Hector Faubel. Marco Simoncelli werd gekroond tot 250cc-kampioen [in 2008] nadat hij het jaar was begonnen op de motor van het jaar ervoor. Ook hij won er races mee. Aan het einde van het seizoen kreeg hij de nieuwe motor", vervolgt de Italiaanse topingenieur. "Mijn doel is om te winnen en ik moet alle mogelijke methoden gebruiken om dat te bereiken. Uiteindelijk kan het gebeuren dat het nieuwe prototype de prestaties van de oude niet verbetert. Waar zit dan het probleem?"