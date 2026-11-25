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Gigi Dall'Igna: ‘Marc Márquez is zonder twijfel de beste rijder in de geschiedenis’

Niemand steunde de overstap van Marc Márquez naar het officiële Ducati-team sterker dan Gigi Dall'Igna – een beslissing die destijds controverse veroorzaakte en die uiteindelijk waarschijnlijk de meest beslissende keuze van de Italiaan is gebleken

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 07:20

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Nu de strijd om de MotoGP-titel van 2027 is beslist met de tiende wereldtitel van Marc Márquez, hoef je geen kenner te zijn om te begrijpen dat Ducati zonder hem moeite zou hebben gehad om de dominantie in de koningsklasse te verlengen.

De strijd tussen de fabrikant uit Borgo Panigale en de huidige belangrijkste rivaal in de MotoGP, Aprilia, ging het hele jaar heen en weer. Aprilia pakte op Le Mans voor het eerst ooit een 1-2-3 in de MotoGP en daarna in Indonesië een nog indrukwekkendere 1-2-3-4.

In totaal heeft Aprilia 10 hoofdraces gewonnen, terwijl Ducati negen keer zegevierde, met onder meer zeven overwinningen voor Márquez. De Catalaan maakte op zaterdag echter het verschil met 10 sprintzeges, terwijl Bezzecchi fouten maakte en tot Portimao geen enkele sprint won.

Hoewel Aprilia nu aan de leiding gaat in het constructeurskampioenschap en de teamtitel heeft gewonnen, pakte Ducati de hoofdprijs: de rijderstitel. Gigi Dall’Igna weet dat hij dat te danken heeft aan zijn sterrijder, Márquez.

"Ik heb door Marc een paar wereldkampioenschappen verloren. Als ik er dan dankzij hem één win, nemen we waarschijnlijk niemand iets af", zei hij zondag, nadat de titel was veiliggesteld, verwijzend naar de vermeende technische superioriteit van Aprilia.

Gigi Dall'Igna and Marc Marquez celebrate the title

Photo by: Ducati Corse

Motorsport.com sprak Dall’Igna in de garage van het Italiaanse team. Hij droeg nog altijd het herdenkingsshirt dat doordrenkt was met champagne, terwijl hij terugblikte op de kritiek die hij kreeg voor de keuze voor Márquez en hoe ver hij met die beslissing is gekomen.

"Marc is zeker de beste rijder uit de geschiedenis, daar bestaat volgens mij geen twijfel over", verklaarde de Italiaan, die de omstreden keuze van medio 2023 verdedigde. "Het was geen loting waarbij Marc toevallig bij ons terechtkwam. Het was onze keuze en die is door velen zwaar bekritiseerd. Laten zien dat het de juiste beslissing was, is ook belangrijk."

Voor Dall'Igna maakt Márquez het verschil ten opzichte van de rest door zijn mentaliteit, zijn mentale kracht: "Marc denkt alleen aan winnen. Sterker nog, de rest interesseert hem niet en hij is er altijd op gebrand om te winnen. Wat er ook gebeurt, hij weet dat alleen nummer één telt."

Dall'Igna benadrukt niet alleen dat hij een briljante rijder is, maar ook dat de Spanjaard de mensen om hem heen beter maakt: "Ook daarin maakt hij het verschil, want de manier waarop hij iedereen weet te pushen en te motiveren is ongelooflijk.

"Hij is een rijder die het ook kan erkennen als hij kleine fouten maakt. Hij kan zeggen: 'Ik zat fout', en dat is niet normaal voor een kampioen als hij. Ik denk dat juist dat echt het verschil maakt, want ik verzeker je dat het ervoor zorgt dat de rest van ons alles geeft om hem te laten doen wat hij moet doen."

Marc Marquez celebrates the title

Photo by: Ducati Corse

Nu de rijders- en teamtitels al zijn vergeven, wordt het constructeurskampioenschap dit weekend in Valencia beslist. Aprilia heeft een voorsprong van negen punten.

"We gaan het proberen", zei Dall’Igna. "Het is een belangrijk kampioenschap. De teamtitel heeft me eerlijk gezegd nooit zoveel geïnteresseerd, maar de constructeurstitel wel. We gaan proberen die te winnen, al wordt het moeilijk. De anderen hebben zeker goed gewerkt, dat is een feit, maar de concessies hebben in ons nadeel gewerkt, misschien zelfs meer dan we hadden kunnen denken. Hoe dan ook moet ik ze feliciteren, want ze hebben een heel goede motor ontwikkeld."

Dit weekend beleeft Ducati in Valencia ook een emotioneel moment, met het afscheid van Pecco Bagnaia. Na acht seizoenen met twee titels en veel overwinningen stapt hij daadwerkelijk over naar Aprilia.

"Ik ben dol op Pecco, ik heb veel aan hem te danken", zei Dall’Igna. "Ik heb met hem mijn eerste wereldtitel in de MotoGP gewonnen en dat is een moment dat ik nooit zal vergeten. Ik had graag gezien dat alles makkelijker was verlopen, ook richting het einde, maar helaas was dat niet zo en dat spijt me heel erg. Soms laat het leven je niet kiezen hoe dingen lopen, maar gaan ze de kant op die ze zelf willen."

De jonge en getalenteerde Pedro Acosta neemt de komende twee jaar de plek van Bagnaia naast Márquez over. "Laten we zeggen dat zij voor mij de twee sterkste rijders op de grid van volgend jaar zijn", besloot Dall'Igna.

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