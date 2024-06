Dall'Igna over komst Márquez: "Beste team in MotoGP-historie Ducati"

"Het was een complexe beslissing, zowel vanuit sportief als vanuit menselijk oogpunt", zegt algemeen directeur Gigi Dall'Igna van Ducati Corse over de keuze om Marc Márquez in 2025 naar het fabrieksteam te promoveren. Die beslissing ging ten koste van Jorge Martín, die ondanks zijn leidende positie in het kampioenschap geen promotie maakt. Toch is Dall'Igna overtuigd van zijn keuze. "Geen van de rijders is ooit buiten zijn boekje gegaan, er zijn onregelmatigheden geweest. Ik ben in de laatste dagen enkele keren van mening veranderd, maar uiteindelijk ben ik overtuigd dat Márquez de juiste keuze is. We hebben het beste team in de geschiedenis van Ducati en dus ben ik heel blij."

Dall'Igna en Ducati namen het besluit om Márquez te halen en Martín te passeren op de zondag van de Italiaanse GP. "Op zaterdagavond legden we de kiem voor de beslissing en na de GP op zondag ontwikkelde de situatie zich. We hadden weinig tijd om de details van het contract op te stellen." Met dat besluit heeft Ducati de twee succesvolste rijders van de huidige MotoGP-grid in de gelederen. Márquez won al acht wereldtitels, waarvan zes in de MotoGP, terwijl de teller van Francesco Bagnaia op drie wereldtitels (twee in de MotoGP) staat.

Dat de beslissing uiteindelijk in het voordeel van Márquez uitviel, was volgens Dall'Igna aan een belangrijke factor toe te schrijven: "Het bewustzijn dat hij het verschil kan maken op onze motor, wat in de laatste maanden is gekomen. Onze motorfiets heeft een ongelofelijk niveau bereikt, dus het hebben van rijders als Márquez en Bagnaia vergroot onze kansen om het wereldkampioenschap te winnen. Dat is ons doel", stelt hij. "Ik denk dat het belangrijk is om twee rijders te hebben die om de titel kunnen vechten."

Zorgen over sfeer binnen Ducati?

De Ducati Desmosedici GP is inmiddels al enkele jaren toonaangevend in de MotoGP, zoals Márquez op de GP23 al merkt bij Gresini Racing. Volgend jaar krijgt de 31-jarige rijder uit Cervera de beschikking over de nieuwste versie van de motorfiets, die waarschijnlijk de naam GP25 draagt. Márquez levert dit jaar al een bijdrage aan de ontwikkeling van de motor en dus maakt Dall'Igna zich op dat vlak geen zorgen na de komst van de Spanjaard, maar op een ander vlak zit hij toch nog ietwat met samengeknepen billen.

"Qua ontwikkeling van de motor maak ik me geen zorgen. We hebben onze filosofie waarmee we voor de ontwikkeling rekening houden met meer dan één rijder. Het is denk ik voor iedereen ook een voordeel dat we met iedereen rekening houden. Ook dit jaar is Márquez een van de rijders die ons helpt om de motor te verbeteren. Ik maak me meer zorgen qua het managen van de rijders", aldus Dall'Igna, die daarmee ietwat ingaat op zorgen dat de komst van Márquez tot onrust zou kunnen leiden. "De sfeer binnen de Ducati-box is geweldig en het doel is dat het volgend jaar weer zo is."