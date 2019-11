Ducati hint op interesse in Viñales als fabrieksrijder

Een van de namen waarin Ducati interesse heeft, is Maverick Viñales. De 24-jarige Yamaha-coureur versloeg Marquez na een zinderend duel tot de finish in Assen. In tegenstelling tot zijn Honda-rivaal en rookie Fabio Quartararo zit hij na 2020 niet langer vast aan zijn huidige team. Zijn contract loopt namelijk nog één volledig seizoen door, waarna hij in theorie weer beschikbaar is."Hij is één van de coureurs die Marquez heeft verslagen, ja. We evalueren wat de beste oplossing is voor ons. Maar het is hoe dan ook niet aan ons [of hij beschikbaar is]", aldus Dall'Igna in een interview met Gazzetta dello Sport.

Zelf zei Viñales afgelopen weekend in het Japanse Motegi zijn gedachten nog niet te willen verleggen naar iets anders dan zijn huidige werkgever. "Ik ben nu erg gefocust om alles uit deze Yamaha krijgen. In 2020 zien we wel verder, het is nu nog ver weg. Je weet nooit hoe het kan gaan. Misschien start ik zoals in 2017 het jaar en verandert dat de hele mentaliteit", refereert hij aan de periode dat hij drie van de eerste vijf races won.

De relatie tussen Dall'Igna en MotoGP-coureur Andrea Dovizioso zou de afgelopen maanden wat zijn bekoeld, maar het lijkt er nu op dat de twee op één lijn zitten over het huidige pakket. De machine zou namelijk lang niet goed genoeg zijn geweest om Marc Marquez te kunnen onttronen, waardoor er meer inspanning nodig is van het team om in 2020 wel die extra stap te kunnen zetten.

"Het is duidelijk dat we niet kunnen winnen als we onze aanpak van dit jaar herhalen. We hebben de strijd verloren en ik verwacht niet dat Marquez en Honda in 2020 minder sterk zullen zijn. Het zal nodig zijn om zowel van de techniek als de coureurs meer te vragen zodat we ons doel kunnen bereiken", liet Dall'Igna los.

De rijders hebben dit seizoen herhaaldelijk gewezen op de gebreken van de Desmosedici in het midden van een bocht. De algemeen directeur bevestigt dat Ducati niet alleen daaraan werkt, maar meer verbeterpunten meeneemt in de ontwikkeling. "We werken overal aan, 360 graden. We werken aan dat middelpunt, maar komen ook met ideeën voor andere aspecten. Ook waar we sterk in zijn, kan het volgens ons altijd beter. Neem als voorbeeld de motor: we zijn niet stil blijven staan, maar Honda heeft meer progressie geboekt. We willen dat dit wel een van onze sterke punten blijft. Eén van onze doelen is om dat gat opnieuw te slaan."

Dall'Igna zegt dat het geen zin heeft om te fantaseren of het team in staat was te winnen met een coureur als Marquez in het zadel. "Dat is zinloos. Ik heb een groep mensen ter beschikking en daarmee moet ik winnen. Gedachten over wat ik had kunnen doen met Einstein als technici, of met een andere rijder, helpen je niet te verbeteren." Een terugkeer van Jorge Lorenzo, die bij Honda zijn draai nog niet heeft kunnen vinden, zit er in ieder geval niet in volgens de Italiaanse topman.

Met medewerking van Oriol Puigdemont