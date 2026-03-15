Agostini over MotoGP-regels 2027: "Vleugels horen op vliegtuigen, niet op motoren"

De MotoGP racet in 2026 voor het laatst onder de huidige technische reglementen. Voor 2027 stapt de sport over op een set met compleet nieuwe regels. De veranderingen zijn groot: er wordt afscheid genomen van de ride height devices, de mogelijkheden voor aerodynamische vleugels worden fors ingeperkt en de inhoud van de motorblokken wordt verkleind van 1000cc naar 850cc.

Iemand die zich achter de nieuwe reglementen heeft geschaard, is vijftienvoudig wereldkampioen Giacomo Agostini. "Ik heb al een tijd gepusht voor veranderingen. Er is tegenwoordig te veel technologie", oordeelt hij bij Moto.it. Wat hem hoopvol stemt over de nieuwe regels, is dat die er waarschijnlijk voor gaan zorgen dat de rijders bepalender worden voor het behalen van resultaten.

"Ik zou graag zien dat de rijders bepalender kunnen zijn, en dat de overwinning meer te danken is aan de rijder dan aan de technologie. Tegenwoordig drukken ze op een knop en gaat de motor naar beneden. Vroeger was het de pols. Ik zou de rijder belangrijker maken en hoop dat we met de nieuwe reglementen weer die kant op gaan."

Een van de zaken die de rijders weer bepalender zou moeten maken, is het minder belangrijk maken van de aerodynamica. Zo worden de maximale afmetingen van de vleugels aan de voorkant verkleind, wat voor een vermindering van downforce moet zorgen - tot vreugde van Agostini. "Vleugels horen op vliegtuigen, niet op motoren. Ze horen niet op racemotoren", stelt hij, om toe te voegen dat hij hoopt dat de nieuwe MotoGP-machines in 2027 minder vermogen hebben.

Aerodynamica, ride height devices en een overdaad aan vermogen zijn Giacomo Agostini een doorn in het oog. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Toen ik tegen Hailwood, Read, Surtees en Pasolini racete, hadden we 100 tot 150 pk en brachten we spektakel. Meer vermogen brengt alleen het chassis, de armen van de rijder, de remmen en de banden in de problemen. Tegenwoordig moeten ze sparen om met de banden intact te finishen. Maar wij willen de rijder zien die het maximale geeft, niet degene die op regelmaat rijdt. Het publiek wil een rijder zien die dingen doet die niet iedereen kan."

De vermindering van het beschikbare vermogen moet voortkomen uit de verkleining van de motorinhoud tot 850cc. Voor de kijkers maakt het niet uit dat de inhoud verkleind wordt, benadrukt Agostini, maar hij verwacht wel dat dit positieve gevolgen gaat hebben voor hoe er geracet wordt in de MotoGP.

"850 of 1000? Voor het publiek maakt dat niets uit, niemand kijkt naar de cilinderinhoud. Maar met 850 haal je vermogen weg en dat is precies wat we willen: we zullen rijders zien starten op volle kracht, zonder aan de banden te hoeven denken", aldus Agostini. "Ook de remmen zullen dankbaar zijn — ik sprak er net nog over met Brembo: tegenwoordig zitten zelfs zij op de limiet."